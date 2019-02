сегодня



Гитарист LAMB OF GOD нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура



Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton нанял вокалиста Mark'a Morales'a (SONS OF TEXAS), гитариста Doc'a Coyle'a (BAD WOLVES, ex-GOD FORBID), басиста Nick'a Villarreal'a (SONS OF TEXAS) и барабанщика Art'a Cruz'a (PRONG, WINDS OF PLAGUE, LAMB OF GOD) для тура в поддержку своего дебютного сольного альбома "Anesthetic".



Cruz и Coyle ранее были участниками LAMB OF GOD. Cruz в прошлом году заменял барабанщика LAMB OF GOD Chris'a Adler'a в туре, когда тот восстанавливался после ДТП с мотоциклом, а Coyle выступал в качестве замены Morton'а, когда LAMB OF GOD были разогревающей группой METALLICA в 2009 году.



























+3 -0









просмотров: 516