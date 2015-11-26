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Lamb of God

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13 фев 2019 : 		 Гитарист LAMB OF GOD нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура

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9 янв 2019 : 		 Совместная песня Честера Беннингтона и гитариста LAMB OF GOD

15 дек 2018 : 		 Музыканты LINKIN PARK, PAPA ROACH на сольном альбоме гитариста LAMB OF GOD

28 авг 2018 : 		 Drum-Cam от LAMB OF GOD

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2 авг 2018 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

28 июл 2018 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

27 июл 2018 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD пропускает тур со SLAYER

18 май 2018 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

14 май 2018 : 		 Кавер-версия BAD BRAINS от LAMB OF GOD

28 апр 2018 : 		 Кавер BIG BLACK от LAMB OF GOD

24 мар 2018 : 		 Сборник LAMB OF GOD выйдет под именем BURN THE PRIEST

20 фев 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о расстреле в школе: «Хватит уже молитв»

19 янв 2018 : 		 LAMB OF GOD почтили память водителя автобуса

22 авг 2017 : 		 LAMB OF GOD, возможно, будут использовать больше чистого вокала

23 май 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о взрыве в Манчестере

12 фев 2017 : 		 Басист LAMB OF GOD определил что есть металл

20 ноя 2016 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

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21 окт 2016 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

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23 сен 2016 : 		 Гитарист LAMB OF GOD очень воодушевлён новым проектом с барабанщиком CLUTCH
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Гитарист LAMB OF GOD нанял участников BAD WOLVES, SONS OF TEXAS, WINDS OF PLAGUE для сольного тура



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Гитарист LAMB OF GOD Mark Morton нанял вокалиста Mark'a Morales'a (SONS OF TEXAS), гитариста Doc'a Coyle'a (BAD WOLVES, ex-GOD FORBID), басиста Nick'a Villarreal'a (SONS OF TEXAS) и барабанщика Art'a Cruz'a (PRONG, WINDS OF PLAGUE, LAMB OF GOD) для тура в поддержку своего дебютного сольного альбома "Anesthetic".

Cruz и Coyle ранее были участниками LAMB OF GOD. Cruz в прошлом году заменял барабанщика LAMB OF GOD Chris'a Adler'a в туре, когда тот восстанавливался после ДТП с мотоциклом, а Coyle выступал в качестве замены Morton'а, когда LAMB OF GOD были разогревающей группой METALLICA в 2009 году.



LAMB OF GOD










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