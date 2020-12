сегодня



Новое видео DEFTONES



В честь двадцатилетия с момента релиза DEFTONES "White Pony" одиннадцатого декабря на Reprise/Warner состоится выход ремикс-альбома "Black Stallion".



Трек-лист:



01. Feiticeira (Clams Casino remix)



02. Digital Bath (DJ Shadow remix)



03. Elite (Blanck Mass remix)



04. Rx Queen (Salva remix)



05. Street Carp (Phantogram remix)



06. Teenager (Robert Smith remix)



07. Knife Prty (Purity Ring remix)



08. Korea (Trevor Jackson remix)



09. Passenger (Mike Shinoda remix)



10. Change (In the House of Flies) (Tourist remix)



11. Pink Maggit (Squarepusher remix)



Видео на "Teenager" доступно ниже.



















