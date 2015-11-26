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*Drum-cam от MUDVAYNE 20
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Deftones

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21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

23 апр 2021 : 		 Новое видео DEFTONES

12 мар 2021 : 		 DEFTONES выпускают текилу

3 дек 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают

20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом

25 фев 2020 : 		 DEFTONES микшируют новый альбом

10 июн 2018 : 		 Новая песня вокалиста DEFTONES

5 окт 2017 : 		 Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

4 май 2017 : 		 DEFTONES вернулись на сцену

2 май 2017 : 		 Вокалист DEFTONES сломал ногу

13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана
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Басист DEFTONES продает свое оборудование



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Басист DEFTONES и QUICKSAND Sergio Vega открыл магазин, в котором можно найти бас-гитары, гитары и другое музыкальное оборудование. Небольшой ролик о магазине доступен ниже.

DEFTONES Bassist SERGIO VEGA Is Selling Music Gear Used On Albums And Tours





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