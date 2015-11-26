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Басист DEFTONES продает свое оборудование



Басист DEFTONES и QUICKSAND Sergio Vega открыл магазин, в котором можно найти бас-гитары, гитары и другое музыкальное оборудование. Небольшой ролик о магазине доступен ниже.







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