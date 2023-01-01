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DEFTONES хотели бы выпустить альбом в 2024



В рамках беседы с "Gnostic Academy", Stephen Carpenter рассказал о том, как идут дела в отношении нового материала DEFTONES:



«Только в последние пару месяцев — два или три месяца, ну, может быть, чуть больше, на самом деле; в феврале мы начали — мы начали работать над новым материалом для новой пластинки. Сейчас все идет хорошо. Поначалу было довольно вяло, но так всегда бывает; в затягивании работы нет ничего нового. Но сейчас у нас есть материал, и мы находимся на хорошем подъеме. И мы надеемся, что к следующей весне [или] лету все будет готово. Пока нет ничего официального — никакой официальной даты, — но это наша цель».







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