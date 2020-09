18 сен 2020



Новое видео DEFTONES



"Genesis", новое видео группы DEFTONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ohms", выходящего 25 сентября на Warner:



01. Genesis



02. Ceremony



03. Urantia



04. Errorr



05. The Spell Of Mathematics



06. Pompeji



07. This Link Is Dead



08. Radiant City



09. Headless



10. Ohms







