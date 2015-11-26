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Deftones

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20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом

25 фев 2020 : 		 DEFTONES микшируют новый альбом

10 июн 2018 : 		 Новая песня вокалиста DEFTONES

5 окт 2017 : 		 Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

4 май 2017 : 		 DEFTONES вернулись на сцену

2 май 2017 : 		 Вокалист DEFTONES сломал ногу

13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана

15 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана

14 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES о SAUDADE

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEFTONES

31 май 2016 : 		 DEFTONES определились с синглом

13 май 2016 : 		 Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста

13 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили на телевидении
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Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»



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Вокалист DEFTONES Chino Moreno ответил на вопрос о том, с какими сложностями столкнулась группа в работе над новым альбомом "Ohms":

«Не знаю, будет ли освежение лучшим словом, но это другой опыт, это точно. Всё, что с нами происходит, когда мы делаем записи, это то, что мы всегда пытаемся найти разные углы или способы приближения к тому, что мы делаем. Мы никогда не стремимся полностью переосмыслить себя, но в то же время мы всегда стремимся расширить то, что мы делали раньше, как в музыкальном плане, так и в плане нашего подхода к работе. То, что мы сделали немного по-другому на этой записи, — это гитары. Мы хотели записать эту пластинку практически как полноценная группа. Мы не записывались на клик-трек или что-то в этом роде. Просто мы, как и в молодости, играли вместе в гараже без всяких технических штучек, по сути просто играли друг с другом и пытались питаться энергией в комнате. И, полагаю, что это и правда помогло запечатлеть то волнующее ощущение, к которому мы привыкли в детстве».

DEFTONES Wanted To Record



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