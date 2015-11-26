Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»
Вокалист DEFTONES Chino Moreno ответил на вопрос о том, с какими сложностями столкнулась группа в работе над новым альбомом "Ohms":
«Не знаю, будет ли освежение лучшим словом, но это другой опыт, это точно. Всё, что с нами происходит, когда мы делаем записи, это то, что мы всегда пытаемся найти разные углы или способы приближения к тому, что мы делаем. Мы никогда не стремимся полностью переосмыслить себя, но в то же время мы всегда стремимся расширить то, что мы делали раньше, как в музыкальном плане, так и в плане нашего подхода к работе. То, что мы сделали немного по-другому на этой записи, — это гитары. Мы хотели записать эту пластинку практически как полноценная группа. Мы не записывались на клик-трек или что-то в этом роде. Просто мы, как и в молодости, играли вместе в гараже без всяких технических штучек, по сути просто играли друг с другом и пытались питаться энергией в комнате. И, полагаю, что это и правда помогло запечатлеть то волнующее ощущение, к которому мы привыкли в детстве».
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