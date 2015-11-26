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Deftones

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Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают



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Гитарист DEFTONES Stephen Carpenter известен как самый заметный защитник марихуаны в группе, и во время недавнего интервью он признался, что является последователем общества сторонников плоской Земли. Кроме того, он заявил, что считает, что ни одна вакцина не работает, и поставил под сомнение факт, что пандемия коронавируса настолько серьёзна.

В недавнем интервью для подкаста "Tin Foil Hat With Sam Tripoli" Carpenter, который изучал теории заговора с начала 90-х годов, ответил на вопрос о том, верит ли он в то, что Земля плоская:

«Конечно... Если ты думаешь, что живёшь на летающем вращающемся космическом шаре, ты в секте».

Он объяснил свои слова так:

«Если говорить проще, с моей точки зрения Земля плоская — это просто, и я знаю, что мы не на летающем вращающемся космическом шаре. А что это на самом деле, и насколько всё это глубоко, — всё это еще предстоит открыть, и люди работают над этими вопросами».

Он опроверг идею, что какой-либо человек когда-либо был в космосе, сказав, что «единственное, что когда-либо было запущено в космос, — это человеческое воображение».

Stephen отмечает, что когда люди пытаются дискутировать с ним насчёт плоской земли, они должны сначала найти с ним общий язык:

«Когда вы говорите людям, что Земля плоская, я хочу спросить и ответить на все вопросы, которые вы хотите задать и на которые вы хотите ответить. Но я хочу, чтобы вы сначала признали, что не живёте на вращающемся космическом шаре. Потому что как только ты признаёшь это, ты попадаешь в ситуацию типа: "Ладно, теперь мы на законных основаниях задаём один и тот же вопрос". Люди всё ещё открывают для себя много всякого в этом отношении».

Stephen сослался на видео под названием "Flat Earth: The Ultimate Litmus Test", которое убедило его в очень спорной теории:

«Когда я впервые увидел это, моим первоначальным ответом был смех, потому что я всегда так делал. А потом я такой: «А знаете..." На самом деле сейчас мне что-то показывают, а я до сих пор смеюсь над чем-то, чего не знаю. Я, по крайней мере, должен просто посмотреть на это, знаете, увидеть, о чём он говорит, потому что год спустя он всё ещё говорит мне, что Земля плоская, а я всё еще думаю: "О чём ты говоришь?"»

Carpenter заметил, что в итоге он посмотрел видео дважды, а затем стал его убеждённым сторонником:

«Когда ты впервые узнаёшь о плоской Земле, по крайней мере, когда я это сделал, я узнал о том, что никакой чуши про динозавров, никакой ядерной бомбы и всего остального не было. Я имею в виду, что ты просто начинаешь идти в этом направлении. Боже мой, существует столько фальшивой чуши. И это просто продолжает происходить, понимаете?

Однажды я понял, что нет такого места, как космическое пространство, и нас в этом созданном окружении, если хотите. Это всё изменило. Я сразу же потерял весь страх перед космосом. Словно и нет никакого страха, что нас когда-нибудь поразит какой-нибудь залётный астероид, метеор, комета, заблудившаяся планета, никаких солнечных вспышек, ни один из этих космических дьяволов тебя не достанет».

Carpenter также обсудил проблему коронавируса и высказался насчёт вакцины:

«Никогда не существовало ни одной вакцины, которая когда-либо срабатывала. Ни один яд ты никогда не сможешь вывести из своего тела, у [твоего] тела нет средств, чтобы изгнать это всё, она застряла в тебе навсегда, и ты просто страдаешь от того, чем бы она ни была».
По поводу вакцины против полиомиелита Карпентер сказал следующее:

«Мы никогда не искореняли эту болезнь [полиомиелит]. Это было... Мы так и не узнали... Я благодарен за КОВИД, за то, он что научил меня настоящей теории микробов, и этот вирус создаёт организм. Ты не способен заразиться вирусом от кого-то. Вы сами воспроизводите вирусы, потому что внутри вас есть какой-то яд или токсин. И это ваши отравленные и токсичные клетки, создающие вирус, чтобы удалить их из тела».

Stephen также считает, что маски не защищают от вируса. Что касается самого вируса, он выразил сомнение в том, насколько широко распространён COVID-19:

«Разве бездомное население не дало нам понять, что это за вирус? Я имею в виду, что если бы этот невероятно смертоносный, убийственный вирус распространялся весь этот год, мы бы уже потеряли всех бездомных. Я в этом уверен. Но на самом деле мы их не теряли, их число становилось больше».

В какой-то момент интервью Carpenter сказал:

«Гораздо легче обмануть людей, чем дать им понять, что их обманули. Никто не хочет быть дураком».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

hansi_hrb


17 ноя 2020, 15:48		сказочный гитарист...

dark_medieval_times


17 ноя 2020, 15:50		а в след. интервью он признается, что он с планеты нибиру :D

Санчез


17 ноя 2020, 15:51		Он просто нью металлист (рофл без хейта)

Hellg


17 ноя 2020, 16:06		Наш человек!

Svarg_1349


17 ноя 2020, 16:34		Это просто ахуенно. А Дефтоунз это не нюшечка.

Virgo_ad_noctum


17 ноя 2020, 17:17		Меня берет подозрение, что он просто жирный тролль. )))

hansi_hrb


17 ноя 2020, 17:34		Троль это Лоза, там прямо классика. Флоу панчи итд. А этот реально на уверовшего тянет.

ElectricRetard


17 ноя 2020, 18:03		Кто-нибудь, покажите долбоебу сферический многогранник.

hiding


17 ноя 2020, 18:08		мне кажется, не зря в начале новости сказали о том, что он главный любитель марихуаны в группе


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