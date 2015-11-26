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*DEEP PURPLE в чартах 113
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 29
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Deftones

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20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом

25 фев 2020 : 		 DEFTONES микшируют новый альбом

10 июн 2018 : 		 Новая песня вокалиста DEFTONES

5 окт 2017 : 		 Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

4 май 2017 : 		 DEFTONES вернулись на сцену

2 май 2017 : 		 Вокалист DEFTONES сломал ногу

13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана

15 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана

14 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES о SAUDADE

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEFTONES

31 май 2016 : 		 DEFTONES определились с синглом

13 май 2016 : 		 Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста

13 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили на телевидении

13 апр 2016 : 		 Новое видео DEFTONES

12 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили в музыкальном магазине

5 апр 2016 : 		 Новая песня DEFTONES
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Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES



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DEFTONES опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Ohms". Выход диска намечен на двадцать пятое сентября:

01. Genesis

02. Ceremony

03. Urantia

04. Errorr

05. The Spell Of Mathematics

06. Pompeji

07. This Link Is Dead

08. Radiant City

09. Headless

10. Ohms

DEFTONES: 'Ohms' Cover Artwork, Track Listing Revealed








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