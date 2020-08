сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES



DEFTONES опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Ohms". Выход диска намечен на двадцать пятое сентября:



01. Genesis



02. Ceremony



03. Urantia



04. Errorr



05. The Spell Of Mathematics



06. Pompeji



07. This Link Is Dead



08. Radiant City



09. Headless



10. Ohms



















