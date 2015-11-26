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DEFTONES выпустят альбом осенью



Барабанщик DEFTONES Abe Cunningham рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Мы на самом деле записали всё ещё прошлым летом, в июне и июле, когда были в студии. И мы просто не торопимся. Но на самом деле мы только что всё закончили. Мы были на записи в Лос-Анджелесе, но сведение происходит в Сиэтле. Мы работаем с нашим старым приятелем Terry Date'ом, который [продюсировал] кучу наших ранних записей. Он там [в Сиэтле]. С этой темой во время дистанцирования всё несколько сложнее, но мы придумали способ, как сделать миксы без присутствия. Намного лучше, когда мы все в комнате; мы можем быстро исправить что-то, поспорить и сделать что-то основное. Так что вот — мы только что закончили. Сейчас всё проходит мастеринг, и это главное. Так что нам было чем заняться в это странное нерабочее время».



На вопрос о том, когда пластинка может появиться, Abe ответил: «Может, в сентябре. Я что-то такое слышал, но я просто не помню».













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