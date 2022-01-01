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Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»



Sergio Vega в рамках программы "The Jasta Show" рассказал о причинах ухода из DEFTONES:



«В творческом плане они всегда были супероткрытыми и суперклассными. И когда мы говорим о другой стороне вопроса, о финансах, то я понимаю, что если ты Chino и на тебе иждивенцы, у тебя большая семья, то если делить на пятерых или делить на четверых, это имеет серьёзное значение и оказывает влияние на жизнь. Так что финансовый сдвиг и финансовые качели становятся тем, с чем трудно не считаться. Но для меня даже в моём положении мои просьбы или переговоры никогда не были связаны с этой стороной. Да и поводов особых не было, ведь когда ты только на половине каталога группы, ты никогда не увидишь денег от того, к чему не причастен. Но дело даже не в деньгах. Потому что даже были отчисления, всё нормально. Дело исключительно в принадлежности; дело исключительно в желании чувствовать, что ты в группе, а не просто быть наймитом».



Он поразмышлял о том, что он присоединился к DEFTONES в качестве замены покойного басиста группы Чи Ченга:



«В самом начале я был готов на всё. Я просто говорил: "Мои друзья в беде, и я просто хочу помочь". Я говорил: "Всё, что вам нужно, у меня есть". Если это было: "Эй, сыграй эти басовые партии. У нас есть вот такое", я всегда отвечал: "Да. Круто". Когда ты наёмный работник, нет места для творческого вклада — это нормально. Это было тем, с чем ты смирился. Изначально моей единственной целью было выложиться по максимуму и помочь нуждающимся людям и тем, кто мне небезразличен. И только из-за того, что мне представили это как "Вот как всё будет происходить", я начал думать: "Эй, постойте-ка..."»



Он отрицает, что его недовольство положением в DEFTONES было связано исключительно с финансами:



«Это было постоянным явлением. Частенько возникали ситуации: "Эй, ребята". — "Окей, круто. Мы довольны существующим положением вещей". И это никогда не было связано с деньгами. Это всегда было что-то вроде: "Вот ещё одна прибавка". Я говорил: "Дело не в этом". И в этом, как мне кажется, кроется заблуждение, что я будто пытался изменить контракт во время пандемии. Это не так.



Частью этой странной динамики было то, что двойственная роль создавала диссонанс — быть основным и ключевым автором, аранжировщиком и соавтором, но при этом быть тем, кому платят зарплату. И диссонанс не для меня, а для всего проекта. И вот, вроде бы: эй, ты дома и получаешь зарплату. Но я же не пытался это поменять, я просто хотел быть в одной лодке. Не в смысле равенства денег или чего-то ещё, но когда всё хорошо, то хорошо. Когда есть доход, мы можем на него жить. Когда нет дохода, ты просто держишься за своё дело.



Речь никогда не шла о деньгах и ни о чём подобном. Речь шла только о том, чтобы буквально быть в одной и той же ситуации, чтобы не создавать возможности для диссонанса, типа: "О, ты делаешь это, но мы платим тебе, пока ты это делаешь". Мне позвонили и сказали: "Мы теряем кучу денег на складские помещения и на тебе". И тут я подумал: "Вот круто, меня сравнивают со складским помещением. Я — статья расходов". Дело не в деньгах. Дело в динамике. Так что во время пандемии я ничего не просил, был отказ от контракта, и они были вправе так поступить. И тогда я подумал: "Ладно, круто. Ситуация никого не устраивает. Наконец-то мы можем заняться полной реструктуризацией". Но в конце концов мы так и не смогли договориться. Так что всё в порядке. В принципе всё, что я сказал в моём первоначальном видеозаявлении, так и произошло. И я полностью понимаю их позицию. Но моя заключается в том, что я должен уважать свою ситуацию и свою позицию, что это не было чем-то, что... Наличие этого диссонанса, если не сказать больше, было чем-то повсеместным, что, в конечном итоге, повлияло на меня и на мою психику».







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