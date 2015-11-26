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DEFTONES могут выпустить альбом осенью



Вокалист DEFTONES Chino Moreno в недавнем интервью в рамках "Herb's Happy Hour" рассказал о том, как обстоят дела с новым материалом:



«У нас есть пластинка, которую мы закончили... Даже не знаю, ну с месяц назад, как-то так, сейчас всё сводим. И выйдет она, думаю, где-то в сентябре. Но мы очень довольны результатом. Мы работаем с одним из наших давних продюсеров Tary Date'ом, он писал с нами первые три альбома. Мы какое-то время взяли паузу в отношениях, а потом вновь вернулись в студию, и все было отлично.



Это было довольно своеобразно, потому что мы всё записали — музыку — за прошлое лето в Лос-Анджелесе, а потом работали над наложением, вокалом, сведением и всем прочим с того момента почти год. Но последние полгода как-то всё затормозилось [коронапауза]. В основном из-за меня. Вся музыка была готова, так что дело только в вокале, сведении и мастеринге, туда-сюда. Но в итоге мы всё доделали, как я уже сказал, недели четыре назад, ну, может, даже больше. Будет мило. Я очень доволен».













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