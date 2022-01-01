Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 10
*Новая песня OBITUARY 10
*TARJA TURUNEN о развитии 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
[= ||| все новости группы



*

Deftones

*



6 дек 2022 : 		 MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES

24 май 2022 : 		 Бывший басист DEFTONES: «Я ушёл не из-за денег»

15 апр 2022 : 		 DEFTONES взяли басиста MARILYN MANSON

9 мар 2022 : 		 DEFTONES расстались с басистом

21 янв 2022 : 		 Басист DEFTONES продает свое оборудование

23 апр 2021 : 		 Новое видео DEFTONES

12 мар 2021 : 		 DEFTONES выпускают текилу

3 дек 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

23 ноя 2020 : 		 Альбом ремиксов DEFTONES выйдет зимой

17 ноя 2020 : 		 Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцины не работают

20 окт 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы хотели записать альбом по старинке»

18 сен 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом

25 фев 2020 : 		 DEFTONES микшируют новый альбом

10 июн 2018 : 		 Новая песня вокалиста DEFTONES

5 окт 2017 : 		 Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

4 май 2017 : 		 DEFTONES вернулись на сцену

2 май 2017 : 		 Вокалист DEFTONES сломал ногу

13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES



zoom
MAX CAVALERA присоединился на сцене к DEFTONES в рамках выступления в Австралии и исполнил "Headup" — видео доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 238

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом