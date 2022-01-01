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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Deftones

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Вокалист DEFTONES: «Ожидания убивают идею»



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В рамках беседы с AndrewHaug.com вокалист DEFTONES Chino Moreno рассказал, в чём секрет постоянной перемены звучания коллектива:

«Я не знаю, есть ли какой-то секрет, кроме простого любопытства — желания быть в определённой степени взбудораженным... И ещё мы выпускаем не так много альбомов. Если серьёзно задуматься, то, по-моему, у нас всего девять пластинок. Мы существуем как группа уже 30 лет, так что это не такой уж большой результат в плане музыки. Так что когда мы начинаем записывать альбом, у нас по-прежнему присутствует менталитет создания альбома от начала до конца. Работа не вращается вокруг одной песни, сингла или чего-то ещё — это похоже на попытку собрать воедино фильм, в каком-то смысле — с началом, серединой и концом.

Мне кажется, что в начале нашей карьеры мы всегда пытались двигаться в разные стороны, уходя от того, что от нас как от группы ожидают. Ожидания, на мой взгляд, обычно всегда разрушают любую идею. Не только музыку. Если вы ожидаете чего-то одного, а потом получаете это, то это, типа, "ну ок". Поэтому иногда очень интересно, когда происходит что-то неожиданное, будь то в творческом процессе или в чём-то ещё. Это то, что делает процесс весёлым и захватывающим».




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