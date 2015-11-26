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*DEEP PURPLE в чартах 157
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
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*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 37
*DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью 20
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Deftones

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21 авг 2020 : 		 Новое видео DEFTONES

20 авг 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DEFTONES

16 июл 2020 : 		 DEFTONES могут выпустить альбом осенью

17 июн 2020 : 		 DEFTONES выпустят альбом осенью

16 июн 2020 : 		 Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел

21 май 2020 : 		 DEFTONES отложили тур с GOJIRA и POPPY

6 май 2020 : 		 Вокалист DEFTONES: «Мы не спешим с новым альбомом»

17 апр 2020 : 		 DEFTONES сводят альбом

25 фев 2020 : 		 DEFTONES микшируют новый альбом

10 июн 2018 : 		 Новая песня вокалиста DEFTONES

5 окт 2017 : 		 Вокалист DEFTONES хочет больше гитар

4 май 2017 : 		 DEFTONES вернулись на сцену

2 май 2017 : 		 Вокалист DEFTONES сломал ногу

13 янв 2017 : 		 Барабанщик DEFTONES выпустил палочки

28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана

15 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана

14 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES о SAUDADE

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEFTONES

31 май 2016 : 		 DEFTONES определились с синглом

13 май 2016 : 		 Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста

13 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили на телевидении

13 апр 2016 : 		 Новое видео DEFTONES

12 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили в музыкальном магазине
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|||| 21 авг 2020

Новое видео DEFTONES



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"Ohms", новое видео группы DEFTONES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ohms, выходящего 25 сентября:

01. Genesis

02. Ceremony

03. Urantia

04. Errorr

05. The Spell Of Mathematics

06. Pompeji

07. This Link Is Dead

08. Radiant City

09. Headless

10. Ohms

DEFTONES Unveil Music Video For 'Ohms' Title Track








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

СтаканМарьиванны


21 авг 2020, 23:42		Новое видео Deftones – глоток свежего воздуха в этом сумасшедшем мире!


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просмотров: 188

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