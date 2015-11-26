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Deftones

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28 окт 2016 : 		 DEFTONES вернутся в Париж

29 сен 2016 : 		 DEFTONES выпускают пиво

27 авг 2016 : 		 Видео полного выступления DEFTONES

21 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграл концерт внутри вулкана

15 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES отыграет концерт внутри вулкана

14 июн 2016 : 		 Вокалист DEFTONES о SAUDADE

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31 май 2016 : 		 DEFTONES определились с синглом

13 май 2016 : 		 Барабанщик DEFTONES постоянно вспоминает басиста

13 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили на телевидении

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12 апр 2016 : 		 DEFTONES выступили в музыкальном магазине

5 апр 2016 : 		 Новая песня DEFTONES

16 мар 2016 : 		 Новая песня DEFTONES

8 мар 2016 : 		 DEFTONES исполнили новый трек

25 фев 2016 : 		 Гитарист DEFTONES «не хотел играть на новом альбоме»
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Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел



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Барабанщик DEFTONES Abe Cunningham рассказал о том, почему группа так и не выпустила альбом 2008 "Eros":

«Он никогда не был закончен, вот поэтому люди его и не получили. "А чего же вы сидите?" — но это неправильный подход, мы не сидим на нем, он просто никогда не был закончен... С ним много связано, понимаете? Но я и понимаю желание людей услышать последнюю работу Чи...

Мы обсуждали вариант выпустить какую-то урезанную версию или что-то типа ЕР из 4-5 песен, это имело бы смысл. Но нам нужно вникнуть во все юридические детали и также закончить все с нашей стороны. Но было бы мило, если бы в один прекрасный день все могло бы выйти».

DEFTONES Drummer Explains Why





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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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