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Барабанщик DEFTONES о том, почему "Eros" так и не вышел



Барабанщик DEFTONES Abe Cunningham рассказал о том, почему группа так и не выпустила альбом 2008 "Eros":



«Он никогда не был закончен, вот поэтому люди его и не получили. "А чего же вы сидите?" — но это неправильный подход, мы не сидим на нем, он просто никогда не был закончен... С ним много связано, понимаете? Но я и понимаю желание людей услышать последнюю работу Чи...



Мы обсуждали вариант выпустить какую-то урезанную версию или что-то типа ЕР из 4-5 песен, это имело бы смысл. Но нам нужно вникнуть во все юридические детали и также закончить все с нашей стороны. Но было бы мило, если бы в один прекрасный день все могло бы выйти».













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