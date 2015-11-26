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Krokus

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18 дек 2020 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет зимой

1 май 2020 : 		 KROKUS отложили тур по США

13 сен 2018 : 		 KROKUS планируют завершить карьеру

6 мар 2017 : 		 Видео с выступления KROKUS

2 фев 2017 : 		 Новое видео KROKUS

26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

8 май 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

1 апр 2015 : 		 Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC

21 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

19 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

28 фев 2014 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет в марте

23 янв 2014 : 		 KROKUS получили награду за "Metal Rendez-vous"

25 июн 2013 : 		 Новое видео KROKUS

8 май 2013 : 		 KROKUS представили нового барабанщика

21 апр 2013 : 		 Умер бывший барабанщик KROKUS

14 мар 2013 : 		 KROKUS ищут безумных собак для своего нового видео

13 мар 2013 : 		 Вокалист KROKUS о Dee Snider'e

23 фев 2013 : 		 KROKUS представили свой талисман

23 янв 2013 : 		 Барабанщик HELLOWEEN сыграет с KROKUS

18 янв 2013 : 		 Новое видео KROKUS

14 янв 2013 : 		 KROKUS исполнили новую песню

17 дек 2012 : 		 KROKUS объявили имя первого гостевого барабанщика на тур

15 дек 2012 : 		 KROKUS записали кавер-версию THE BEATLES

14 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KROKUS

9 дек 2012 : 		 MANDY MEYER вернулся в KROKUS
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|||| 18 дек 2020

Концертный релиз KROKUS выйдет зимой



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KROKUS девятнадцатого февраля на CD/DVD выпустят новый концертный релиз, "Adios Amigos Live @ Wacken":

01. Headhunter

02. Long Stick Goes Boom

03. American Woman

04. Hellraiser

05. Winning Man

06. Hoodoo Woman

07. Fire

08. Bedside Radio

09. Rockin' in The Free World (Neil Young cover)

10. Eat The Rich

11. Easy Rocker

12. Heatstrokes

13. Drumdog On The Loose

14. Quinn The Eskimo (Bob Dylan cover)

Chris Von Rohr: «Этот вечер был для нас совершенно магическим! С первой песней мы ощутили это — связь и звук был нереальными. Вывод: прекрасная рок-вечеринка!»

Fernando Von Arb: «Обычно наши концерты или не записывают или что-то идет не так в техническом плане. Тут же все сошлось как надо!»

KROKUS To Release 'Adios Amigos Live @ Wacken' CD/DVD In February



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