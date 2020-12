18 дек 2020



Концертный релиз KROKUS выйдет зимой



KROKUS девятнадцатого февраля на CD/DVD выпустят новый концертный релиз, "Adios Amigos Live @ Wacken":



01. Headhunter



02. Long Stick Goes Boom



03. American Woman



04. Hellraiser



05. Winning Man



06. Hoodoo Woman



07. Fire



08. Bedside Radio



09. Rockin' in The Free World (Neil Young cover)



10. Eat The Rich



11. Easy Rocker



12. Heatstrokes



13. Drumdog On The Loose



14. Quinn The Eskimo (Bob Dylan cover)



Chris Von Rohr: «Этот вечер был для нас совершенно магическим! С первой песней мы ощутили это — связь и звук был нереальными. Вывод: прекрасная рок-вечеринка!»



Fernando Von Arb: «Обычно наши концерты или не записывают или что-то идет не так в техническом плане. Тут же все сошлось как надо!»







