Вокалист KROKUS надеется на новые концерты



Два года назад легенды швейцарского хард-рока KROKUS отложили свои последние концерты в США и Канаде из-за пандемии коронавируса, охватившей весь мир. Первоначально 13 концертов должны были начаться в Canton Hall в Далласе, штат Техас, 18 сентября 2020 года и завершиться в Whisky A Go Go в Западном Голливуде, штат Калифорния, 10 октября 2020 года. На вопрос в новом интервью "Interviewing The Legends With Ray Shasho" о том, будут ли KROKUS выступать снова, вокалист Marc Storace ответил так:



«Мы сознательно сказали, что закончим деятельность, пока всё идёт хорошо, пока уровень группы на высоте, пока мы все выкладываемся, и закончим на хорошей ноте. В декабре 2019 года мы играли в Hallenstadion в Цюрихе, а после этого — в круизе Monsters Of Rock. А потом пришла пандемия. У нас были запланированы даты выступлений в Англии вместе с SAXON, были даты в Канаде, были даты в США, а также в Мексике. И пандемия продолжалась два года, так что же делать? Невозможно постоянно переносить концерты. Мы пустили всё на самотёк, и я сказал: "Хорошо". На этом всё. Пока. [Смеётся]. Тем временем я работал над своим сольным альбомом, потому что дома мне слишком скучно без дела. Это было здорово, и я счастлив. У меня отличные отзывы, и группа отличная, и я занимаюсь своим делом, наслаждаюсь репетициями и концертами.



У нас всё ещё остались концерты, которые мы должны дать. У KROKUS остались концерты, ведь фанаты купили билеты. Недавно — это было пару недель назад — я встретился с Fernando [Von Arb, гитара] и Chris [Von Rohr,, бас], и мы говорили, что это так не пойдёт, что мы не можем позволить COVID сорвать наши планы. Нам не понравилось, как всё закончилось, что нас заставили сказать: "Мы не можем выйти на сцену". Теперь мы ненавидим COVID, и мы должны дать сдачи, возможно, сделав что-то снова. Так что мы оставили всё как есть. "Ладно, давайте посмотрим. Мы слишком много говорим. Мы снова мечтаем". Я сказал: "Мы не мечтаем. Если мы решим выступить, я согласен. Я за". Так что посмотрим. Мы снова будем вместе, потому что я буду играть в Золотурне со своей группой, в родном городе KROKUS, и там будут все, VIP-персоны, и мы встретимся за кулисами. Так что эмоции, я думаю, направят нас в этом направлении, по крайней мере. я на это надеюсь. Так что посмотрим, что произойдёт. Мыслите позитивно».













