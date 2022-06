сегодня



Новое видео от вокалиста KROKUS



"High On Love", новое видео от вокалиста группы KROKUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live And Let Live".



Трек-лист:



01. Live And Let Live (3:41)

02. High On Love (3:57)

03. Lady Of The Night (4:44)

04. Carry The Burden (3:16)

05. Broken Wings (3:41)

06. No Place To Hide (3:22)

07. Don't Wanna Go (4:40)

08. Love Over Money (3:53)

09. Time Waits For No One (4:14)

10. Paradise (2:59)















просмотров: 121