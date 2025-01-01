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*MASTODON расстались с гитаристом 217
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
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Krokus

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15 мар 2025 : 		 Винил KROKUS выйдет весной

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21 июл 2021 : 		 Вокалист KROKUS о записи Headhunter

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1 май 2020 : 		 KROKUS отложили тур по США

13 сен 2018 : 		 KROKUS планируют завершить карьеру

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26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

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Винил KROKUS выйдет весной



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Sireena Records сообщили о том, что 11 апреля впервые на виниле выпустят альбом KROKUS Round 13.



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