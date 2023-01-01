4 июл 2023



KROKUS собираются продолжить после прощального тура



В рамках беседы с вокалистом KROKUS, Marc Storace сообщил, что группа собирается вернуться к концертам:



«Мы снова даем концерты. Мы провели большой фестивальный тур в 2019 году, а потом наступил COVID, большой застой. У нас сдали нервы, и ребята сказали: "Давайте просто закроем лавочку. Оно того не стоит". И тогда я начал работать над своим сольным творчеством, над материалом STORACE. А сейчас мы только что отыграли пару больших концертов, и у нас на подходе еще один. С KROKUS мы играем на Riverside Aarburg [в конце августа]. Это очень хороший фестиваль. Последний раз мы играли там в 2019 году, и мы с нетерпением ждем этого события. Это 25 августа, так что в начале августа мы должны начать регулярные репетиции. Даже репетиции для меня — это весело. [Смеется]».



Когда интервьюер отметил, что многие фанаты думали, что KROKUS во время пандемии приказал долго жить, Mark ответил:



«Я тоже. Я и правда думал, что все кончено. Но потом, вы знаете, как это бывает — у нас у всех в крови есть такой рок-н-ролльный вирус. Отключиться от музыки нелегко. Для нас это как хобби, которое превратилось в работу, и мы смогли жить за счет этого, что для меня просто здорово. Я очень дорожу тем, что то, что я делаю — это то, что я люблю делать, то, что я любил делать еще в юности, и я все еще этим занимаюсь».







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