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Вокалист KROKUS — о том, почему отказался прослушиваться в AC/DC



Вокалист группы KROKUS Marc Storace сказал, что не жалеет о том, что отказался от возможности прослушивания в AC/DC более четырёх десятилетий назад.



70-летний вокалист, уроженец Мальты, чья группа в прошлом выступала перед AC/DC, отказался от возможности попробовать себя в качестве замены покойного Бона Скотта в 1980 году.



На вопрос в новом интервью Барбаре Казерта из итальянского издания Linea Rock, задумывался ли он когда-нибудь о том, как могли бы развиваться события, если бы он получил работу в AC/DC, Storace ответил:



«Это гипотетический вопрос. Можно фантазировать и мечтать, но реальность может принять другое направление. И в тот момент я подумал: "Я на коне, наслаждаюсь успехом с KROKUS". Мой дебютный альбом [с KROKUS] "Metal Rendez-Vous" разошёлся как ракета. Мы записали "Hardware", и у нас было совершенно новое световое шоу, которое прибыло из Бирмингема. Центром всей хард-рок-сцены был Бирмингем — LED ZEPPELIN, AC/DC и все остальные занимались своим производством именно там. Генеральный директор этой компании в Бирмингеме отвёл меня в сторону, потому что он поехал показать нам новый компьютер для светового шоу, который мы никогда не видели раньше. А потом он отвёл меня в сторону и сказал: "Не хочешь ли ты пройти прослушивание для AC/DC?" И я сказал: "Стив, я так рад тому, что у меня есть. Всё идёт как надо, и мы собираемся куда-то ехать. И это мои новые друзья". Я ощущал преданность группе. Я был очень благодарен за то, что присоединился к KROKUS, потому что это произошло внезапно. Я пробовал разные способы. И даже со [швейцарскими прогрессивными рокерами] TEA, хотя мы и пользовались определённым успехом, всё это не было похоже на то, чего мы достигли позже с KROKUS. Так что, оглядываясь назад, на этого маленького парня на Мальте, где нет звукозаписывающих компаний, нет большой рок-н-ролльной жизни, нет туров, о которых я мечтал, и глядя на Швейцарию, где на самом деле больше известны банки, шоколад и часы, чем хард-рок-группы, и видя, как далеко зашли KROKUS, я думаю, мы должны быть благодарны. Именно так я себя и чувствую; я благодарен за то, чего я достиг с этими ребятами.



Всё дело в том, что с AC/DC это было бы нереально, если задуматься, почему я так решил. И я бы не стал ничего менять. Я счастлив. У меня любящая жена. У меня двое прекрасных детей. Они умные. Они занимаются своими делами. У меня есть свой дом. Я являюсь амбассадором [французской автомобильной компании] Peugeot. Это здорово — быть живым. Именно поэтому я записываю свой сольный альбом. И я не хочу останавливаться».



















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