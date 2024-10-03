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Прощание KROKUS было липовым?



В недавнем интервью у вокалиста KROKUS не собирается ли группа заканчивать деятельность после того, как он и его коллеги по группе объявили о начале своего «прощального» тура:



«Нет, нет, нет, нет. KROKUS возрождаются. Мы все снова чувствуем себя обновлёнными. У нас был очень хороший тур, и ощущения в группе очень гармоничные. И я не чувствую никаких плохих предчувствий по поводу моего сольного творчества, потому что все знают, что я сделал это, потому что я был в изоляции, а потом всё началось. Так что я делаю это не потому, что хочу уйти из KROKUS.



KROKUS — это моя работа на всю жизнь, это моё главное детище с конца 1979 года, с парой перерывов. Такое случается со всеми группами, и у нас было много смен музыкантов, взлёты и падения, неприятности, судебные процессы и всё в таком духе. Но мы всё ещё вместе, потому что музыка нас объединяет, и наша история нас объединяет. Это проявление сентиментальности. Это братская любовь, без всякой пошлости, потому что на самом деле мы не такие. Мы встречаемся не для того, чтобы пойти и выпить вместе бутылку вина, и мы не встречаемся в нерабочее время, если уж на то пошло. Я наслаждаюсь каждым разом, когда мне приходится ехать в Solothurn, откуда родом группа, и проводить репетиции. И да, это работает. У нас хорошая команда. Съёмочная группа сработалась, и это здорово».



На вопрос о том, стоит ли ждать от группы нового материала, он ответил:



«Хороший вопрос. Я спрашиваю себя об этом. Это было бы здорово, и я знаю, что многие фанаты были бы благодарны за это, но я не вижу никаких признаков жизни в творческом плане, за исключением концертов, которые мы даём. Группа никогда не была так хороша, играя вживую, и это действительно увлекательно. Сейчас всё происходит автоматически. Было бы неплохо, но кто я такой, чтобы говорить об этом, если все остальные не согласны с этим».







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