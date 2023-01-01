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*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!» 13
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Krokus

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Видео с выступления KROKUS



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Видео с выступления KROKUS, состоявшегося второго мая в Zeche, Bochum, Germany, доступно для просмотра ниже.






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