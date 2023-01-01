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Вокалист KROKUS готовит новый сольный альбом



Marc Storace в интервью IndiePower.com подтвердил, что работает над новым сольным альбомом:



«Tommy Henriksen из HOLLYWOOD VAMPIRES и группы Alice Cooper, он живет в полутора часах езды от меня здесь [в Швейцарии], и он продюсирует мой новый альбом. И да, я очень доволен песнями. Tommy — отличный автор песен, а еще он отличный звукорежиссер, продюсер, да что угодно - он все умеет. Так что я с нетерпением жду [записи альбома]. Я только что подписал новый контракт с Frontiers. Так что в ближайшие годы вы еще не раз услышите меня, мою группу STORACE, а также воссоединившихся KROKUS».







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