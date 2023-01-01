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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 79
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
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Krokus

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10 окт 2023 : 		 Вокалист KROKUS готовит новый сольный альбом

4 июл 2023 : 		 KROKUS собираются продолжить после прощального тура

7 май 2023 : 		 Видео с выступления KROKUS

16 дек 2022 : 		 Почему KROKUS не едут в тур

14 июн 2022 : 		 Новое видео от вокалиста KROKUS

26 апр 2022 : 		 Вокалист KROKUS надеется на новые концерты

3 мар 2022 : 		 Вокалист KROKUS — о том, почему отказался прослушиваться в AC/DC

16 фев 2022 : 		 Вокалист KROKUS хотел бы примириться с DEE SNIDER'ом

13 фев 2022 : 		 Семплы новых песен вокалиста KROKUS

12 ноя 2021 : 		 Вокалист KROKUS записал альбом

21 июл 2021 : 		 Вокалист KROKUS о записи Headhunter

18 дек 2020 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет зимой

1 май 2020 : 		 KROKUS отложили тур по США

13 сен 2018 : 		 KROKUS планируют завершить карьеру

6 мар 2017 : 		 Видео с выступления KROKUS

2 фев 2017 : 		 Новое видео KROKUS

26 ноя 2016 : 		 KROKUS записали кавер-версии LED ZEPPELIN, QUEEN, THE WHO

8 май 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

26 апр 2015 : 		 Видео с выступления KROKUS

1 апр 2015 : 		 Вокалист KROKUS в ROCK MEETS CLASSIC исполняет AC/DC

21 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

19 мар 2014 : 		 Концертная запись KROKUS

28 фев 2014 : 		 Концертный релиз KROKUS выйдет в марте

23 янв 2014 : 		 KROKUS получили награду за "Metal Rendez-vous"

25 июн 2013 : 		 Новое видео KROKUS

8 май 2013 : 		 KROKUS представили нового барабанщика
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Вокалист KROKUS готовит новый сольный альбом



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Marc Storace в интервью IndiePower.com подтвердил, что работает над новым сольным альбомом:

«Tommy Henriksen из HOLLYWOOD VAMPIRES и группы Alice Cooper, он живет в полутора часах езды от меня здесь [в Швейцарии], и он продюсирует мой новый альбом. И да, я очень доволен песнями. Tommy — отличный автор песен, а еще он отличный звукорежиссер, продюсер, да что угодно - он все умеет. Так что я с нетерпением жду [записи альбома]. Я только что подписал новый контракт с Frontiers. Так что в ближайшие годы вы еще не раз услышите меня, мою группу STORACE, а также воссоединившихся KROKUS».




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