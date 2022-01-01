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Почему KROKUS не едут в тур



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Группа KROKUS планировала отыграть в США и Канаде с сентября по октябрь 2020 года, но так и не озвучила новых дат. В рамках недавней беседы с "Mike Nelson Show" вокалист группы, Marc Storace ответил на вопрос, состоятся ли эти концерты:

«Если бы это зависело от нас, мы были бы там в мгновение ока. Но посмотрите, что произошло за это время после COVID. Я к тому, что COVID был огромной пощёчиной. В 2019 году в Европе с концертами было покончено. Мы отыграли свой последний концерт в Hallenstadion [в Цюрихе], который является для Швейцарии чем-то вроде священного места для рока — во всяком случае, для немецкоязычной части. [Во время] блокировки COVID мы сидели дома, и именно тогда я решил: "Я начну работать над песнями для своего сольного альбома". Потому что я не люблю сидеть на попе ровно и ничего не делать. Итак, время шло. Билеты людей [на тур по США] — я даже не знаю, что случилось с их билетами... В то же время, все эти экономические проблемы, а теперь ещё и... Украина — это настоящий удар по шоу-бизнесу. Уже после блокировки многие предприятия [всех видов] обанкротились и были вынуждены закрыться. То же самое с автобусными компаниями, продюсерскими компаниями и так далее. А те, кто остался, чувствуют себя свободнее, они могут просить больше. В то время как цены на бензин растут, и это только одна из причин. Если посчитать всё вместе, то получается, что мы должны платить за гастроли? [Смеётся]. Никто не хочет этого делать. И мы не LED ZEPPELIN».




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