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Вокалист KROKUS хотел бы примириться с DEE SNIDER'ом



Marc Storace в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, помирились ли участники KROKUS с Dee Snider'ом:



«Я всегда готов к этому. На самом деле я был в туре "Rock Meets Classic" [семь лет назад], с другими известными музыкантами, такими как Ian Gillan и John Wetton, этими выдающимися людьми, и в конце этого тура мы должны были играть дать концерт в Вакене [на германском фестивале Wacken Open Air] со всем оркестром, группой и всем остальным. И меня отшили, потому что Dee Snider приехал в качестве хедлайнера и сказал: "Я не буду этого делать, если Storace не уберут". И я подумал: "Вот ублюдок". На самом деле я хотел спросить его, не могли бы мы пойти в сторонку и выпить пива, чтобы я мог извиниться и сказать: "Эй, давай зароем топор войны. Оно того не стоит. Одежду за несколько сотен долларов, которую твоя жена сшила, да что угодно, мы не взяли. Нам не понравилась эта одежда — извините — сценические костюмы". И всё просто. Я не знаю, что произошло — меня не было в помещении, когда это случилось, — поэтому я не знаю, были ли сказаны какие-то грязные слова или в каком тоне они были сказаны. Но я не считаю, что стоит уходить в могилу с таким грузом».



На вопрос, что бы он сказал Dee, если бы у него была возможность поговорить с ним напрямую, Marc ответил:



«Привет, Dee. Я с нетерпением жду встречи с тобой, но не для того, чтобы вступать в серьёзные споры. Мы знаем всю историю, но я думаю, что теперь мы повзрослели. Мы смотрим вперёд. Ты любишь свою жену, я люблю свою. И давай просто сядем и... Я не знаю. Давай двигаться дальше. В жизни хочется развиваться, оставить все негативные переживания позади».







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