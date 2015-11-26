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Krokus

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Вокалист KROKUS записал альбом



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Вокалист KROKUS Marc Storace записал свой первый сольный альбом, получивший название "Live And Let Live", релиз которого намечен на следующий месяц. Он также со своей командой, названной просто STORACE, отыграет три концерта в Швейцарии, в рамках которых исполнит ряд композиций с этой пластинки, а также избранные номера из обширного бэк-каталога группы.

«20 лет назад я написал заглавную тему для альбома. Она была написана вместе с гитаристом, который жил по соседству. Я использовал для всего небольшую студию, в которой работал в дождливые или холодные деньки. Мы провели время в ней и создали порядка 20 треков. И кое-что из них подошло для альбома. Ну а "Live And Let Live" будет открывашкой — это отличный трек.

Так или иначе, много лет спустя мы провели воссоединение [KROKUS], и я был занят KROKUS. И как только начался период изоляции, я сначала сделал несколько вещей, которые выложил на YouTube и Facebook, несколько вещей для караоке, которые я нашёл. Я пел дуэтом с моей дочерью Джулианой. После этого этапа я провалился в яму изоляционной скуки, но в какой-то момент подумал: "Ни за что. Я займусь творчеством". Я открыл свой ящик, и оттуда вывалилась куча текстов песен — кусочки, остатки, новый материал. И я подумал: "У меня достаточно материала. И мне нужен гитарист".

Я связался с одним парнем, он живёт в Ньюкасле, в Англии. Мы начали общаться по поводу разных идей — он мне что-то присылал, я отправлял ему отзывы, подбирал тексты, строил песни и всё такое. Так мы создали довольно много вещей. А потом я вышел на контакт с парой музыкантов, с которыми познакомился, когда делал одно большое мероприятие, фильм-сериал для телевидения в 2019 году. И эта вещь появилась во время съёмок. Но пока мы его снимали, я подумал: "Ну, у нас прощальный тур, но я не очень хочу останавливаться". И вот в процессе съёмок появилась песня, которая помогла развеять скуку, а в промежутках я писал слова. Потом я познакомился с двумя другими парнями — барабанщиком и ритм-гитаристом — они также продюсировали всю музыкальную сторону [сериала]. И они спросили меня в промежутках между съёмками: "Ты не думал о сольном альбоме? С KROKUS всё будет кончено. Что ты собираешься делать?" Я ответил: "Я ещё не знаю. Это не закончится, пока не закончится. И я всё ещё наслаждаюсь процессом. Так что я не заглядываю настолько далеко. Я принимаю это — carpe diem. День за днём". Потому что никогда не знаешь, что принесёт завтрашний день. И слишком много планируя, вы иногда действуете впустую. Излишние размышления в любом случае вредны для здоровья.

Так или иначе, я пришёл к этой черте. И тогда я позвонил им. Я сказал: "Ребята, вы хотите сделать это? Потому что мне очень понравилось с вами работать". И мы начали. В конце прошлого года они уже прислали мне две идеи, а в начале этого года прислали ещё несколько. И я стал работать, работать, работать, и мы делали демо-записи и всё такое. И вот мы здесь — всё готово. Всё записано, и всё уже в стадии сведения».

KROKUS Singer MARC STORACE Completes Work On





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