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*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 24
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Krokus

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Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прообразом логотипа METALLICA»



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Басист и основатель KROKUS Chris Von Rohr дал интервью для Rockpages. В рамках беседы Rohr затронул тему METALLICA:

«Недавно я разговаривал с Lars'ом Ulrich'ом из Metallica... Он пришёл ко мне, держа в руках альбом "To You All", на котором я пою. Это более блюзовый и экспериментальный альбом. Стиль до "Metal Rendez-vous" был совершенно другим. Lars рассказывал мне, что, когда он ещё жил в Дании, он слушал ранний материал Krokus, и в какой-то степени логотип Krokus стал прообразом логотипа Metallica.

В начале 1980-х мы узнали, что в Англии существует большой интерес к Krokus. Для нас это тоже было большим сюрпризом, потому что мы только начали набирать обороты в Швейцарии. Англия казалась нам очень пугающим местом, потому что все наши герои были из Англии, и на самом деле мы не были готовы к такому скачку... от группы клубного уровня до всех этих легендарных мест в Англии, таких как Hammersmith, Apollo или ливерпульская Empire и т. д. Это были места, где выступали все знаменитые группы. Это был вызов для нас и возможность доказать, что мы не просто ещё одна региональная группа. Это был процесс обучения, но и отличный период для нас.

Все приходили посмотреть на наши выступления: Лемми, Bruce Dickinson, Rob Halford. Это было идеальное время для группы — начало 1980-х».

Rohr рассказал о том, как Krokus выгнали из тура Def Leppard:

«Проблема была в том, что наш вокалист нарушал некоторые правила... То, чего нельзя делать, когда ты специальный гость в туре. Ребята из Def Leppard были великолепны... Они пришли к нам и сказали, что мы не должны копировать рэп Joe Elliott'a и не должны заходить в некоторые зоны на сцене, которые предназначены для хедлайнера. Но Marc [Storas, вокалист Krokus] не послушал и сделал это снова. В следующий момент наш менеджер устроил кулачный бой с барабанщиком Def Leppard, у которого, конечно же, в то время были обе руки».

KROKUSвЂ™ CHRIS VON ROHR вЂ“ вЂњEven The METALLICA Logo Was Slightly Inspired By The KROKUS LogoвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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8 янв 2024
gravitgroove
Ппц как все пытаются выискать у групп успешнее присутствие своего. Художник, создавший символ молнии должен гордиться, хотя сдается... не исключено, что это может быть и вольфсангель, а не молния, гыыы.
Like!1
8 янв 2024
resurgamresponses
он так видит. чушь конечно. нашел первоисточник))
8 янв 2024
resurgamresponses
фотку надо было припилить. сюда ж не впилишь в коммент
8 янв 2024
gravitgroove
resurgamresponses, так можно ж на хостинг картинок загрузить, а сюда ссылочку вставить.
8 янв 2024
R
Rutger
Скорее, логотип U.D.O. (классический, который со стрелками-боковинками) вдохновлен Krokus. Но с этой похожести и шерсти клок не поимеешь) Другое дело - Металлика. Упомянул, и сразу замелькал твой спич.
8 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Я не помню, чьи это были слова, какого-то очевидца становления Металлики, мол, Джеймс талантлив во всем, офигенно рисует, сам придумал и нарисовал лого группы.
8 янв 2024
гладиатор
Крис не первый и не последний, кто примазывается к славе Металлики. Вон, Дейв Мастейн уже сорок лет так поступает и не безрезультатно.

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