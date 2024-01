сегодня



Басист KROKUS: «В какой-то степени логотип KROKUS стал прообразом логотипа METALLICA»



Басист и основатель KROKUS Chris Von Rohr дал интервью для Rockpages. В рамках беседы Rohr затронул тему METALLICA:



«Недавно я разговаривал с Lars'ом Ulrich'ом из Metallica... Он пришёл ко мне, держа в руках альбом "To You All", на котором я пою. Это более блюзовый и экспериментальный альбом. Стиль до "Metal Rendez-vous" был совершенно другим. Lars рассказывал мне, что, когда он ещё жил в Дании, он слушал ранний материал Krokus, и в какой-то степени логотип Krokus стал прообразом логотипа Metallica.



В начале 1980-х мы узнали, что в Англии существует большой интерес к Krokus. Для нас это тоже было большим сюрпризом, потому что мы только начали набирать обороты в Швейцарии. Англия казалась нам очень пугающим местом, потому что все наши герои были из Англии, и на самом деле мы не были готовы к такому скачку... от группы клубного уровня до всех этих легендарных мест в Англии, таких как Hammersmith, Apollo или ливерпульская Empire и т. д. Это были места, где выступали все знаменитые группы. Это был вызов для нас и возможность доказать, что мы не просто ещё одна региональная группа. Это был процесс обучения, но и отличный период для нас.



Все приходили посмотреть на наши выступления: Лемми, Bruce Dickinson, Rob Halford. Это было идеальное время для группы — начало 1980-х».



Rohr рассказал о том, как Krokus выгнали из тура Def Leppard:



«Проблема была в том, что наш вокалист нарушал некоторые правила... То, чего нельзя делать, когда ты специальный гость в туре. Ребята из Def Leppard были великолепны... Они пришли к нам и сказали, что мы не должны копировать рэп Joe Elliott'a и не должны заходить в некоторые зоны на сцене, которые предназначены для хедлайнера. Но Marc [Storas, вокалист Krokus] не послушал и сделал это снова. В следующий момент наш менеджер устроил кулачный бой с барабанщиком Def Leppard, у которого, конечно же, в то время были обе руки».







+0 -0



( 7 ) просмотров: 992