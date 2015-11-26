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Krokus

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15 дек 2012 : 		 KROKUS записали кавер-версию THE BEATLES

14 дек 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KROKUS
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Вокалист KROKUS о записи Headhunter



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MARC STORACE в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как проходила работа над альбомом Headhunter:

«Это был наиболее любимый мною процесс записи, такого я не испытывал со времен TEA с Dieter Dierks; у него была большая студия в Кельне, куда приезжали Scorpions, и у каждого была своя отдельная кабинка. Итак, чтобы начать запись, первое, что вы делаете, это ставите барабанщика в центре самой большой комнаты, а все усилители находятся в разных комнатах. Группа встает вокруг барабанщика, и вы проходите через все этапы. У меня есть текст, и я как бы немного направляю группу, давая понять, что сейчас будет припев; сейчас будет бридж; сейчас будет куплет. С помощью языка жестов! Вся эта хрень очень захватывающая, и мне этого не хватает. И это повторилось для альбома Headhunter. Поэтому на первом этапе, когда мы записываем основные треки, я больше концентрируюсь на аранжировках. Итак, я занимаюсь наводящим вокалом, а затем повторяю все остальное. Я снова прохожу весь материал, но на этот раз я один в кабине в наушниках, и у меня есть все основные дорожки. Все остальные ушли домой, в отель, в клуб или еще куда-нибудь. И я в студии один; я был один с Tom Allom, и Chris тусовался там, и Fernando [von Arb], чтобы все это просмотреть.

Я был очень счастлив. Думаю, пять песен были записаны с первого дубля. 'Screaming In The Night' тоже была одной из них, и 'Eat The Rich' была одной из них, и несколько других. Были и другие, которые я повторял просто потому, что хотел повторить их и попробовать, возможно, разные подходы и ракурсы, но впоследствии они были отвергнуты. В конце концов, вы садитесь в пультовой и начинаете переключать дорожки. Ты записываешь, возможно, 3-5 вариантов одной песни и начинаешь выбирать лучшие предложения из пяти, или отбрасываешь явно плохие и начинаешь сужать круг, пока не останется самый любимый вариант. Это процесс, который мне нравится, и он все еще работает точно также, только сегодня у вас есть pro tools.

Но запись, которую я делаю сейчас для своего сольного альбома, основные треки были сделаны так же, как и во Флориде в Bee Jay Studios для альбома Headhunter. Вся группа в одной большой комнате, а я за стеклом и помогаю им с подсказками, чтобы они знали, что будет дальше. Иногда ты так увлекаешься этим, что, возможно, даже не обращаешь внимания на свои заметки».

KROKUS Vocalist MARC STORACE Looks Back On 1983's Headhunter - "That Was The Recording Process I Loved Most"



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