MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY



MICHAEL SCHENKER в одном из недавних разговоров рассказал о том, почему в 1993 году отказал DEEP PURPLE:



«В 1993 году мне позвонили, и я был первым, кого выбрали. Вы должны помнить, что мы с Ritchie Blackmore'ом имели много общего: все те, кто уходил от него, приходили ко мне, и это было очень забавно. Всегда были обсуждения насчёт DEEP PURPLE и OZZY OSBOURNE'а, вот почему OZZY меня в итоге позвал. Я всегда был первым в списках и всегда отклонял предложения, когда они меня звали. Я бы сказал, что я как ребёнок в песочнице — я просто кайфую от игры. Когда меня приглашали все эти MOTÖRHEAD, THIN LIZZY... Я всегда отказывался, потому что я не хочу копировать, я хочу собственного выражения. Я отклонил все эти предложения, потому что мне хотелось сосредоточиться на чистом самовыражении. Я не могу следовать за кучей людей, ищущих что-то, с чем я уже покончил. Моё собственное видение более важно!»



«Я никогда не оглядывался назад» — так подводит сухой итог необыкновенной карьеры Michael. Благодаря такому мышлению он только потом понял, какое огромное влияние его игра оказала на мир металла и хард-рока. Лишь немногие гитаристы могут быть названы в качестве основного влияния для таких личностей, как James Hetfield, Kirk Hammett, Dave Mustaine, Dimebag Darrell, Slash или Kerry King. Однако понять Michael'a Schenker'a означает осознать одну главную вещь: он здесь не для того, чтобы ему поклонялись или обожали, он здесь не для того, чтобы разбогатеть, он здесь для того, чтобы играть. И в 65 лет он делает это с тем же развязным, искромётным и головокружительным артистизмом, как и прежде.



«Я всё ещё ощущаю себя так, будто мне 16 лет! (смеётся)».



Новая работа MSG, получившая название "Immortal", будет выпущена восьмого января.



Трек-лист:



"Drilled To Kill" (feat Ralf Scheepers)

"Don’t Die On Me Now" (feat Joe Lynn Turner)

"Knight Of The Dead" (feat Ronnie Romero)

"After The Rain" (feat Michael Voss)

"Devil’s Daughter" (feat Ralf Scheepers)

"Sail The Darkness" (Feat Ronnie Romero)

"The Queen Of Thorns And Roses" (feat Michael Voss)

"Come On Over" (feat Ronnie Romero)

"Sangria Morte" (feat Joe Lynn Turner)

"In Search Of Peace Of Mind" (feat Ronnie Romero, Gary Barden,Doogie White, Robin McAuley)







