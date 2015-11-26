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Michael Schenker Group

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8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

24 мар 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2009 : 		 В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)

1 июн 2009 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав

12 май 2009 : 		 Гитарист MSG основал новый проект

27 янв 2009 : 		 Подробности переиздания работ MICHAEL SCHENKER GROUP

7 авг 2008 : 		 Лучшее с 1980-го по 1984-й годы от MICHAEL SCHENKER GROUP

24 фев 2008 : 		 Доступны новые семплы от MICHAEL SCHENKER GROUP

23 янв 2008 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

7 дек 2007 : 		 GARY BARDEN вновь в составе MICHAEL SCHENKER GROUP

7 ноя 2007 : 		 MICHAEL SCHENKER: на новом альбоме будут “великие музыканты”
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MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY



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MICHAEL SCHENKER в одном из недавних разговоров рассказал о том, почему в 1993 году отказал DEEP PURPLE:

«В 1993 году мне позвонили, и я был первым, кого выбрали. Вы должны помнить, что мы с Ritchie Blackmore'ом имели много общего: все те, кто уходил от него, приходили ко мне, и это было очень забавно. Всегда были обсуждения насчёт DEEP PURPLE и OZZY OSBOURNE'а, вот почему OZZY меня в итоге позвал. Я всегда был первым в списках и всегда отклонял предложения, когда они меня звали. Я бы сказал, что я как ребёнок в песочнице — я просто кайфую от игры. Когда меня приглашали все эти MOTÖRHEAD, THIN LIZZY... Я всегда отказывался, потому что я не хочу копировать, я хочу собственного выражения. Я отклонил все эти предложения, потому что мне хотелось сосредоточиться на чистом самовыражении. Я не могу следовать за кучей людей, ищущих что-то, с чем я уже покончил. Моё собственное видение более важно!»

«Я никогда не оглядывался назад» — так подводит сухой итог необыкновенной карьеры Michael. Благодаря такому мышлению он только потом понял, какое огромное влияние его игра оказала на мир металла и хард-рока. Лишь немногие гитаристы могут быть названы в качестве основного влияния для таких личностей, как James Hetfield, Kirk Hammett, Dave Mustaine, Dimebag Darrell, Slash или Kerry King. Однако понять Michael'a Schenker'a означает осознать одну главную вещь: он здесь не для того, чтобы ему поклонялись или обожали, он здесь не для того, чтобы разбогатеть, он здесь для того, чтобы играть. И в 65 лет он делает это с тем же развязным, искромётным и головокружительным артистизмом, как и прежде.

«Я всё ещё ощущаю себя так, будто мне 16 лет! (смеётся)».

Новая работа MSG, получившая название "Immortal", будет выпущена восьмого января.

Трек-лист:

"Drilled To Kill" (feat Ralf Scheepers)
"Don’t Die On Me Now" (feat Joe Lynn Turner)
"Knight Of The Dead" (feat Ronnie Romero)
"After The Rain" (feat Michael Voss)
"Devil’s Daughter" (feat Ralf Scheepers)
"Sail The Darkness" (Feat Ronnie Romero)
"The Queen Of Thorns And Roses" (feat Michael Voss)
"Come On Over" (feat Ronnie Romero)
"Sangria Morte" (feat Joe Lynn Turner)
"In Search Of Peace Of Mind" (feat Ronnie Romero, Gary Barden,Doogie White, Robin McAuley)

MICHAEL SCHENKER Explains Why He Turned Down Offers From OZZY OSBOURNE, MOTГ–RHEAD, DEEP PURPLE, And THIN LIZZY -



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Mad Katz


8 янв 2021, 12:19		Это странным образом раскручиваемое чудо когда-то что-то где-то могло? Если судить по видосам, совершенно обыденная халтура...

Flashback


8 янв 2021, 12:45		"раскручиваемое чудо когда-то что-то где-то могло?"

Это "чудо" могло и было раскручено уже тогда, когда современные обезьяны с гитарами не родились ещё.
А те кто родились, сиську мамину сосали, когда Мишаня упоротый интервью давал.

olly71


8 янв 2021, 13:25		Никогда не мог понять шумихи вокруг этого наркомана . По музыке ну совершенно ничего особенного . Вот его брат это другое дело - собрал группу и сделал её супер звёздной.

Mad Katz


8 янв 2021, 13:28		"Это "чудо" могло" - артефакты сохранились, хотя бы один достойный прослушивания полноформатник?


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