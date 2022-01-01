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Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной
MICHAEL SCHENKER GROUP выпустят новую работу, получившую название "Universal", 27 мая на Atomic Fire Records. В записи материала принимали участие Ronnie Romero (RAINBOW, VANDENBERG), который также будет петь на концертах MSG, Michael Kiske (HELLOWEEN), Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Steve Mann (LIONHEART), Simon Phillips (TOTO, THE WHO), Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER), Bobby Rondinelli (RAINBOW), Bodo Schopf (ELOY), Bob Daisley (BLACK SABBATH), Barry Sparks (YNGWIE MALMSTEEN, DOKKEN), Barend Courbois (BLIND GUARDIAN, ZAKK WYLDE) и Tony Carey. Продюсерами материала будут Michael Schenker и Michael Voss (LESSMANN/VOSS, MAD MAX) в Voss's Kidroom Studio.
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Nord61
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