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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Michael Schenker Group

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25 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

3 мар 2022 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной

7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
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Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP



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"Emergency", новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Universal", выход которой намечен на 27 мая на Atomic Fire Records. В записи материала принимали участие Ronnie Romero (RAINBOW, VANDENBERG), который также будет петь на концертах MSG, Michael Kiske (HELLOWEEN), Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Steve Mann (LIONHEART), Simon Phillips (TOTO, THE WHO), Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER), Bobby Rondinelli (RAINBOW), Bodo Schopf (ELOY), Bob Daisley (BLACK SABBATH), Barry Sparks (YNGWIE MALMSTEEN, DOKKEN), Barend Courbois (BLIND GUARDIAN, ZAKK WYLDE) и Tony Carey. Продюсерами материала будут Michael Schenker и Michael Voss (LESSMANN/VOSS, MAD MAX) в Voss's Kidroom Studio.




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