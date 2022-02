7 фев 2022



MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!



Третий и самый долгожданный фестиваль «Герои Мирового Рока» состоится 16 июля 2022 года в Кемерове! Первый участник: Michael Shenker Group с вокалистом Ронни Ромеро.



Об этом шла речь на встрече Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и генерального директора АО «Стройсервис» Дмитрия Николаева. Местом проведения праздника станет Московская площадь, расположенная возле ледового дворца «Кузбасс». Она может вместить до 80 тысяч человек единовременно, и мы обещаем, что наше мероприятие станет самым грандиозным событием, которое видел Кузбасс!



Организатором фестиваля является АО «Стройсервис», а проведением по-прежнему (как в 2018 и 2019 годах)занимается компания NCA, организатор масштабных фестивалей по всей стране, среди которых: «Рок над Волгой», GreenFest, «Петербург live», «САМ.ФЕСТ»,«Рок над Амуром» и многие другие.



Шоу продлится около 9 часов и в нем будет задействована команда лучших в стране звукорежиссеров, светохудожников и пиротехников, участвовавших в проведении шоу мирового уровня, включая мероприятия на Красной площади и Олимпиаду в Сочи.



Одним из участников фестиваля станет Michael Shenker Group – сольный проект легендарного гитариста Майкла Шенкера, участника культовых групп Scorpions и UFO, а также человека, вошедшего в список величайших гитаристов в истории тяжелого рока, составленный авторитетным британским журналом Classic Rock.



В составе группы Майкла на сцену фестиваля выйдет один из самых ярких рок-вокалистов современности – Ронни Ромеро, обладатель ошеломительного голоса, фронтмен культовой группы Rainbow и участник коллектива Lords of Black.



Имена остальных участников фестиваля, а также подробности сценографии в настоящий момент держаться в секрете.



Организаторы вышли с беспрецедентной для Кузбасса инициативой провести фестиваль в формате COVID-FREE, если до момента его проведения сохранятся действующие эпидемиологические ограничения. Вход, как и раньше, будет бесплатным.



Фестиваль станет третьим фестивалем «Герои Мирового Рока» в истории региона, два прошедших состоялись в Новокузнецке и Кемерове в 2018 и 2019 годах и в совокупности собрали около 200 тысяч человек из разных регионов России, включая Сибирь, Дальний Восток, Урал, Москву и Санкт-Петербург, а также стран ближнего зарубежья. На фестивалях выступили легенды мировой рок-сцены: DORO, Accept, Within Temptation, Кен Хенсли, Beyond The Black, HammerFall, Royal Hunt и Catharsis. Фестиваль вызвал широкий резонанс среди СМИ, специалисты и критики признали фестиваль «Герои мирового рока» самым высокотехнологичным фестивалем Сибири и ставили в один ряд с культовыми международными фестивалями Wacken Open Air и Rock am Ring. http://www.michaelschenkerhimself.com







