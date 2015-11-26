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Michael Schenker Group

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7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

24 мар 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2009 : 		 В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)
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|||| 7 фев 2022

MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!



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Третий и самый долгожданный фестиваль «Герои Мирового Рока» состоится 16 июля 2022 года в Кемерове! Первый участник: Michael Shenker Group с вокалистом Ронни Ромеро.

Об этом шла речь на встрече Губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и генерального директора АО «Стройсервис» Дмитрия Николаева. Местом проведения праздника станет Московская площадь, расположенная возле ледового дворца «Кузбасс». Она может вместить до 80 тысяч человек единовременно, и мы обещаем, что наше мероприятие станет самым грандиозным событием, которое видел Кузбасс!

Организатором фестиваля является АО «Стройсервис», а проведением по-прежнему (как в 2018 и 2019 годах)занимается компания NCA, организатор масштабных фестивалей по всей стране, среди которых: «Рок над Волгой», GreenFest, «Петербург live», «САМ.ФЕСТ»,«Рок над Амуром» и многие другие.

Шоу продлится около 9 часов и в нем будет задействована команда лучших в стране звукорежиссеров, светохудожников и пиротехников, участвовавших в проведении шоу мирового уровня, включая мероприятия на Красной площади и Олимпиаду в Сочи.

Одним из участников фестиваля станет Michael Shenker Group – сольный проект легендарного гитариста Майкла Шенкера, участника культовых групп Scorpions и UFO, а также человека, вошедшего в список величайших гитаристов в истории тяжелого рока, составленный авторитетным британским журналом Classic Rock.

В составе группы Майкла на сцену фестиваля выйдет один из самых ярких рок-вокалистов современности – Ронни Ромеро, обладатель ошеломительного голоса, фронтмен культовой группы Rainbow и участник коллектива Lords of Black.

Имена остальных участников фестиваля, а также подробности сценографии в настоящий момент держаться в секрете.

Организаторы вышли с беспрецедентной для Кузбасса инициативой провести фестиваль в формате COVID-FREE, если до момента его проведения сохранятся действующие эпидемиологические ограничения. Вход, как и раньше, будет бесплатным.

Фестиваль станет третьим фестивалем «Герои Мирового Рока» в истории региона, два прошедших состоялись в Новокузнецке и Кемерове в 2018 и 2019 годах и в совокупности собрали около 200 тысяч человек из разных регионов России, включая Сибирь, Дальний Восток, Урал, Москву и Санкт-Петербург, а также стран ближнего зарубежья. На фестивалях выступили легенды мировой рок-сцены: DORO, Accept, Within Temptation, Кен Хенсли, Beyond The Black, HammerFall, Royal Hunt и Catharsis. Фестиваль вызвал широкий резонанс среди СМИ, специалисты и критики признали фестиваль «Герои мирового рока» самым высокотехнологичным фестивалем Сибири и ставили в один ряд с культовыми международными фестивалями Wacken Open Air и Rock am Ring.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


7 фев 2022, 22:28		Такой классный вокалист,а с такую...такое.....
вписался......странно


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