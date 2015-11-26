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Michael Schenker Group

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12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

24 мар 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2009 : 		 В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)

1 июн 2009 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав

12 май 2009 : 		 Гитарист MSG основал новый проект

27 янв 2009 : 		 Подробности переиздания работ MICHAEL SCHENKER GROUP

7 авг 2008 : 		 Лучшее с 1980-го по 1984-й годы от MICHAEL SCHENKER GROUP

24 фев 2008 : 		 Доступны новые семплы от MICHAEL SCHENKER GROUP

23 янв 2008 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
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MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»



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В рамках недавней беседы по случаю выхода нового альбома проекта MSG MICHAEL SCHENKER ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что он выйдет на одну сцену с UFO в будущем:

«Никогда! Потому что, я не хочу ещё одну напряжённую ситуацию... Это Phil Mogg. Я получил 50 % названия UFO и вернул его ему бесплатно. Так что Phil Mogg рад быть владельцем UFO, а SCORPIONS рады тому, что они сделали, а также тому, что я открыл для них двери в Америку с альбомом "Lovedrive", а я доволен тем, что я сделал. Так зачем же собирать вместе людей, между которыми могут возникнуть трения? В "In Search Of The Peace Of Mind", о котором мы говорили ранее, всё иначе. Так что я очень осторожно открываю двери, чтобы меня контролировали, как это было в 15 лет, в то время, когда им было уже по 21, они играли со мной и использовали мой талант, чтобы получить признание за сочинение моих песен. То же самое произошло с "Lovedrive". Так что я больше не хочу туда возвращаться. Я не хочу видеть этих ребят. Они все хотят быть главными. Я не хочу, чтобы они руководили мной. MICHAEL SCHENKER отвечает за MICHAEL'я SCHENKER'a, и он не следует никаким трендам, не следует ни за UFO, ни за Phil'ом Mogg'ом. Это он следит за коммерческими трендами, SCORPIONS придерживаются коммерческих трендов, а MICHAEL SCHENKER — в белом!

Я двигаюсь к внутреннему источнику креативности, и этот процесс не имеет остановок, это как калейдоскоп. Ты трясёшь его, и он похож на тропическую рыбу, а у каждой рыбы свой узор. Я не нахожусь в плену у трендов. Если я что-то и добавляю в трек, так это свежести. Иначе рок-музыка была бы уже давно мертва, потому что все или многие просто следуют трендам и хотят урвать кусок пирога, который сейчас продаётся и приносит кучу денег. И если в какой-то момент никто бы не привнёс свежести рок-сцене, она была бы мертва. Это как канава, которая застаивается, и никто больше не хочет обращать на это внимание.

Итак, музыканты, которые знают, что я делаю, черпают у меня вдохновение и придают ему новую жизнь, но по-своему. Michael Staiger, босс Nuclear Blast, однажды сказал мне, что если бы я не был таким, то он никогда бы не стал тем, кем он стал. Лейбл Nuclear Blast никогда бы не появился, и он бы не ввязался во весь этот трэш-металл. Трэш-металл никогда бы не появился, все другие виды металла никогда бы не появились. Ещё один австралийский барабанщик сказал мне: "Michael, если бы вы никогда не существовали, то трэш-металла и всех других видов металла никогда бы не существовало", а я ответил: "ЧТО?!" Я узнал об этом несколько лет спустя, потому что меня никогда не интересовало, какова была моя роль. Просто мне было слишком весело играть в песочнице. Так что я был очень удивлён, услышав, что SLASH был моим фанатом, а также IRON MAIDEN, DEF LEPPARD и GUNS N'ROSES... Столько групп, но я узнал об этом намного позже, потому что это никогда не было моей целью, потому что я никогда не хотел быть знаменитым. Всё произошло само собой — просто потому, что я был MICHAEL'ем SCHENKER'ом».

MICHAEL SCHENKER -



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