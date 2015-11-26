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Michael Schenker Group

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12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

24 мар 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2009 : 		 В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)

1 июн 2009 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав

12 май 2009 : 		 Гитарист MSG основал новый проект
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Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP



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Новая работа MICHAEL SCHENKER GROUP Immortal попала в чарты разных стран, оказавшись в Японии на третьей строчке, в Германии, Швеции и Швейцарии — на восьмой.

«Я совершенно ошеломлён в связи с такой фантастической реакцией и замечательными отзывами на наш новый альбом. Тот факт, что фанаты на протяжении пятидесяти лет поддерживают наши пластинки по всему миру, дарит невероятные ощущения. Спасибо всем огромное, продолжаем зажигать!» — прокомментировал Michael Schenker.

Трек-лист:

01. Drilled To Kill

02. Don't Die On Me Now

03. Knight Of The Dead

04. After The Rain

05. Devil's Daughter

06. Sail The Darkness

07. The Queen Of Thorns And Roses

08. Come On Over

09. Sangria Morte

10. In Search Of The Peace Of Mind

MSG's Immortal Album Enters Worldwide Charts



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