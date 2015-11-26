Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

Новая работа MICHAEL SCHENKER GROUP Immortal попала в чарты разных стран, оказавшись в Японии на третьей строчке, в Германии, Швеции и Швейцарии — на восьмой.
«Я совершенно ошеломлён в связи с такой фантастической реакцией и замечательными отзывами на наш новый альбом. Тот факт, что фанаты на протяжении пятидесяти лет поддерживают наши пластинки по всему миру, дарит невероятные ощущения. Спасибо всем огромное, продолжаем зажигать!» — прокомментировал Michael Schenker.
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