Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP



Новая работа MICHAEL SCHENKER GROUP Immortal попала в чарты разных стран, оказавшись в Японии на третьей строчке, в Германии, Швеции и Швейцарии — на восьмой.



«Я совершенно ошеломлён в связи с такой фантастической реакцией и замечательными отзывами на наш новый альбом. Тот факт, что фанаты на протяжении пятидесяти лет поддерживают наши пластинки по всему миру, дарит невероятные ощущения. Спасибо всем огромное, продолжаем зажигать!» — прокомментировал Michael Schenker.



Трек-лист:



01. Drilled To Kill



02. Don't Die On Me Now



03. Knight Of The Dead



04. After The Rain



05. Devil's Daughter



06. Sail The Darkness



07. The Queen Of Thorns And Roses



08. Come On Over



09. Sangria Morte



10. In Search Of The Peace Of Mind







