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Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство»
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TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро...
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Michael Schenker Group
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3 ноя 2021
:
MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW
12 фев 2021
:
Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP
29 янв 2021
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
22 янв 2021
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
15 янв 2021
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
12 янв 2021
:
MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»
10 янв 2021
:
Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP
8 янв 2021
:
MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY
17 дек 2020
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
14 дек 2020
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
4 дек 2020
:
Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
27 ноя 2020
:
MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG
20 ноя 2020
:
Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP
28 авг 2020
:
Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
12 авг 2020
:
Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой
18 ноя 2015
:
Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP
6 май 2013
:
Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP
29 ноя 2012
:
Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP
8 ноя 2012
:
Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP
17 май 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP
26 окт 2010
:
"Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания
8 июн 2010
:
Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре
16 апр 2010
:
Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
24 мар 2010
:
Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP
3 ноя 2009
:
В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)
1 июн 2009
:
MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав
12 май 2009
:
Гитарист MSG основал новый проект
27 янв 2009
:
Подробности переиздания работ MICHAEL SCHENKER GROUP
7 авг 2008
:
Лучшее с 1980-го по 1984-й годы от MICHAEL SCHENKER GROUP
24 фев 2008
:
Доступны новые семплы от MICHAEL SCHENKER GROUP
23 янв 2008
:
Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP
7 дек 2007
:
GARY BARDEN вновь в составе MICHAEL SCHENKER GROUP
7 ноя 2007
:
MICHAEL SCHENKER: на новом альбоме будут “великие музыканты”
16 янв 2007
:
MICHAEL SCHENKER GROUP: новый состав?
9 июн 2005
:
MICHAEL SCHENKER: новый альбом на подходе
12 сен 2003
:
MICHAEL SCHENKER GROUP без Michael Schenker?
3 ноя 2021
MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW
MICHAEL SCHENKER GROUP тридцатого октября отыграли в KK's Steel Mill, Wolverhampton, Untied Kingdom в рамках тура "Immortal":
01. Ascension (MICHAEL SCHENKER FEST)
02. Cry For The Nations
03. Doctor Doctor (UFO cover)
04. Sleeping With The Lights On (MICHAEL SCHENKER FEST)
05. Assault Attack
06. We Are The Voice (MICHAEL SCHENKER FEST)
07. Looking For Love
08. Warrior (MICHAEL SCHENKER FEST)
09. Into The Arena
10. Red Sky
11. In Search Of The Peace Of Mind (SCORPIONS cover)
12. Lights Out (UFO cover)
13. After The Rain
14. Armed And Ready
15. Sail The Darkness
16. Rock You To The Ground
17. Drilled To Kill
18. Rock Bottom (UFO cover)
19. Shoot Shoot (UFO cover)
20. Let It Roll (UFO cover)
21. Natural Thing (UFO cover)
22. Too Hot To Handle (UFO cover)
23. Only You Can Rock Me (UFO cover)
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