3 ноя 2021



MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW



MICHAEL SCHENKER GROUP тридцатого октября отыграли в KK's Steel Mill, Wolverhampton, Untied Kingdom в рамках тура "Immortal":



01. Ascension (MICHAEL SCHENKER FEST)



02. Cry For The Nations



03. Doctor Doctor (UFO cover)



04. Sleeping With The Lights On (MICHAEL SCHENKER FEST)



05. Assault Attack



06. We Are The Voice (MICHAEL SCHENKER FEST)



07. Looking For Love



08. Warrior (MICHAEL SCHENKER FEST)



09. Into The Arena



10. Red Sky



11. In Search Of The Peace Of Mind (SCORPIONS cover)



12. Lights Out (UFO cover)



13. After The Rain



14. Armed And Ready



15. Sail The Darkness



16. Rock You To The Ground



17. Drilled To Kill



18. Rock Bottom (UFO cover)



19. Shoot Shoot (UFO cover)



20. Let It Roll (UFO cover)



21. Natural Thing (UFO cover)



22. Too Hot To Handle (UFO cover)



23. Only You Can Rock Me (UFO cover)





















































































