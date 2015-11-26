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Michael Schenker Group

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3 ноя 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW

12 фев 2021 : 		 Успехи в чартах MICHAEL SCHENKER GROUP

29 янв 2021 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

22 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

15 янв 2021 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER: «SCORPIONS следуют коммерческим трендам, а я в белом!»

10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

14 дек 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

4 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

27 ноя 2020 : 		 MICHAEL SCHENKER о записи нового альбома MSG

20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

12 авг 2020 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой

18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP

8 ноя 2012 : 		 Гитаристы QUEENSRŸCHE присоединились на сцене к MICHAEL SCHENKER GROUP

17 май 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

26 окт 2010 : 		 "Michael Schenker Group - Hard Rock Legends Vol. 2" доступен для прослушивания

8 июн 2010 : 		 Юбилейный DVD MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет в октябре

16 апр 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

24 мар 2010 : 		 Новый DVD MICHAEL SCHENKER GROUP

3 ноя 2009 : 		 В новый туровый состав MICHAEL SCHENKER GROUP войдёт Chris Slade (ex-AC/DC)

1 июн 2009 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP объявили туровый состав
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|||| 3 ноя 2021

MICHAEL SCHENKER исполняет UFO с вокалистом RAINBOW



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MICHAEL SCHENKER GROUP тридцатого октября отыграли в KK's Steel Mill, Wolverhampton, Untied Kingdom в рамках тура "Immortal":

01. Ascension (MICHAEL SCHENKER FEST)

02. Cry For The Nations

03. Doctor Doctor (UFO cover)

04. Sleeping With The Lights On (MICHAEL SCHENKER FEST)

05. Assault Attack

06. We Are The Voice (MICHAEL SCHENKER FEST)

07. Looking For Love

08. Warrior (MICHAEL SCHENKER FEST)

09. Into The Arena

10. Red Sky

11. In Search Of The Peace Of Mind (SCORPIONS cover)

12. Lights Out (UFO cover)

13. After The Rain

14. Armed And Ready

15. Sail The Darkness

16. Rock You To The Ground

17. Drilled To Kill

18. Rock Bottom (UFO cover)

19. Shoot Shoot (UFO cover)

20. Let It Roll (UFO cover)

21. Natural Thing (UFO cover)

22. Too Hot To Handle (UFO cover)

23. Only You Can Rock Me (UFO cover)

Watch MICHAEL SCHENKER Perform UFO Classics With RAINBOW Singer RONNIE ROMERO In Wolverhampton









































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