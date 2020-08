сегодня



Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет зимой



MICHAEL SCHENKER GROUP завершают работу над новым альбомом, получившим название "Immortal". Релиз материала намечен на 8 января на Nuclear Blast и он станет элементом празднования 50-летнего юбилея творческой карьеры Michael'а.



Schenker сказал:



«Всё идёт очень хорошо. У нас много приглашённых музыкантов, которые, несомненно, помогут сделать альбом исключительно успешным. Прежде всего я хочу сказать, что очень благодарен любым музыкантам, которые помогли создать достойную пластинку в честь моей долгой карьеры. Я хочу поблагодарить всех за их невероятный вклад».



Основатель Nuclear Blast Markus Staiger очень взволнован выпуском нового альбома MSG, ведь Michael — один из его кумиров:



«Я и правда с нетерпением жду выхода совершенно новой работы MSG после двух прекрасных альбомов MICHAEL SCHENKER FEST. В 14 лет я услышал одноимённый альбом, и для меня всё изменилось — он помог сформировать мой вкус. С тех пор я слежу за его музыкой и люблю его уникальные композиции. Эти десять новых треков — настоящее волшебство!»



В основном "Immortal" был записан в студии Kidroom в Германии, с давним партнёром Michael'ем Voss'ом, который выступил в роли сопродюсера альбома, а также спел на двух треках.



«Всегда приятно работать с Michael'ем Voss'ом, который работает круглосуточно и является феноменальным музыкантом и продюсером. Он сочинял мелодию и тексты для мощной баллады, для которой я написал музыку, и записал для неё свои партии. Это оказалось настолько удивительным, что я не думал, что кто-то другой мог бы сделать что-то лучшее для этой песни. По-настоящему великолепно!»



"Immortal" продолжит традицию двух предыдущих альбомов MICHAEL SCHENKER FEST — "Resurrection" и "Revelation" — и будет обладать большим списком друзей и гостей. Основным вокалистом стал Ronnie Romero (RAINBOW), а Michael Voss (MAD MAX), Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR) и Joe Lynn Turner (ex-DEEP PURPLE, RAINBOW) исполнили по два трека каждый. Кроме лидера группы в записи также принимали участие Steve Mann (клавишные), Barry Sparks (бас, DOKKEN) и три барабанщика: Bodo Schopf, Simon Philipps (ex-TOTO) и Brian Tichy (ex-WHITESNAKE).



«Brian был в восторге от участия на этой пластинке. Он настоящий мастер грува и в итоге сыграл на шести треках. Я не мог в это поверить: этот человек — нечто! Он настоящий, оригинальный и очень естественный. Благодаря его вкладу альбом получился очень солидным и плотным. А теперь угадайте! Да, я очень доволен!»



В записи также принимал участие и клавишник Derek Sherinian (BLACK COUNTRY COMMUNION, SONS OF APOLLO, DREAM THEATER), записавший партии для первого трека на альбоме, партии вокала на котором исполняет Ralf Scheepers.



«Мы с Derek'ом соревнуемся в соло, и всё звучит очень неожиданно — это превзошло все мои ожидания. Абсолютная фантастика!»



"Immortal" будет включать десять треков, включая Magnum Opus музыканта — "In Search Of The Peace Of Mind".



«Я написал эту песню, когда мне было 15 лет. Это была первая сочинённая мной музыка, которую я записал с SCORPIONS на нашем первом студийном альбоме "Lonesome Crow" в 1970 году, она вышла в 1972 году — когда я уже покинул SCORPIONS, чтобы присоединиться к британской рок-группе UFO в июне 1972 года, мне тогда было 17 лет. Мы перезаписали эту песню к моему 50-летнему юбилею, и она получилось весьма эпичной, с дополнительной концовкой, получившейся просто фантастической благодаря невероятным вещам, которыми так славен Simon Phillips. В результате получился настоящий кульминационный момент, не без сюрпризов. Gary Barden поёт первый куплет, дальше вступает Ronnie, а в конце Ronnie, Doogie White и Robin McAuley буквально рвут глотки во славу моего 50-летия. Невероятно, спасибо ребятам за то, что сделали это».



Лимитированное издание нового альбома MSG будет содержать специальный бонус:



«У нас есть Blu-ray MICHAEL SCHENKER FEST, записанный на "Bang Your Head" два года назад: Над ним не велись никакие работы, он сырой, честный и великолепный! Там есть несколько огрехов, но из-за того, что шоу и запись прошли настолько хорошо, я решил оставить всё как было тем вечером. Оно живое, волшебное и чистое!»







