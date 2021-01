сегодня



Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP



Nuclear Blast опубликовали новый трейлер к альбому MSG "Immortal", релиз которого намечен на двадцать девятое января.



Трек-лист:



"Drilled To Kill" (feat Ralf Scheepers)

"Don’t Die On Me Now" (feat Joe Lynn Turner)

"Knight Of The Dead" (feat Ronnie Romero)

"After The Rain" (feat Michael Voss)

"Devil’s Daughter" (feat Ralf Scheepers)

"Sail The Darkness" (Feat Ronnie Romero)

"The Queen Of Thorns And Roses" (feat Michael Voss)

"Come On Over" (feat Ronnie Romero)

"Sangria Morte" (feat Joe Lynn Turner)

"In Search Of Peace Of Mind" (feat Ronnie Romero, Gary Barden,Doogie White, Robin McAuley)







+0 -1



просмотров: 237