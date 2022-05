сегодня



Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP



"Under Attack", официальное видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Universal", выход которой намечен на 27 мая на Atomic Fire Records. В записи материала принимали участие Ronnie Romero (RAINBOW, VANDENBERG), который также будет петь на концертах MSG, Michael Kiske (HELLOWEEN), Ralf Scheepers (PRIMAL FEAR), Steve Mann (LIONHEART), Simon Phillips (TOTO, THE WHO), Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER), Bobby Rondinelli (RAINBOW), Bodo Schopf (ELOY), Bob Daisley (BLACK SABBATH), Barry Sparks (YNGWIE MALMSTEEN, DOKKEN), Barend Courbois (BLIND GUARDIAN, ZAKK WYLDE) и Tony Carey. Продюсерами материала будут Michael Schenker и Michael Voss (LESSMANN/VOSS, MAD MAX) в Voss's Kidroom Studio.







+0 -0



просмотров: 206