сегодня



Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP



Профессиональное видео полного выступления MICHAEL SCHENKER GROUP, состоявшегося в рамках Rock Hard Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист выступления:



"Into the Arena"

"Cry for the Nations"

"Doctor Doctor" (UFO)

"Looking for Love"

"Lights Out" (UFO)

"Red Sky"

"Shoot Shoot" (UFO)

"Sail the Darkness"

"Let It Roll" (UFO)

"Emergency"

"Natural Thing" (UFO)

"Armed and Ready"

"We Are the Voice"

"Assault Attack"

"Rock Bottom" (UFO)







