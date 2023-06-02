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Michael Schenker Group

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3 авг 2022 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

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29 апр 2022 : 		 Новая песня MICHAEL SCHENKER GROUP

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3 мар 2022 : 		 Новый альбом MICHAEL SCHENKER GROUP выйдет весной

7 фев 2022 : 		 MICHAEL SCHENKER GROUP в Кемерово!

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10 янв 2021 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SCHENKER GROUP

8 янв 2021 : 		 MICHAEL SCHENKER — об отказах OZZY OSBOURNE, MOTÖRHEAD, DEEP PURPLE, THIN LIZZY

17 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

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20 ноя 2020 : 		 Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP

28 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MICHAEL SCHENKER GROUP

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18 ноя 2015 : 		 Погиб бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP

6 май 2013 : 		 Сборник концертных записей от MICHAEL SCHENKER GROUP

29 ноя 2012 : 		 Редкий диск MICHAEL SCHENKER GROUP
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RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP



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RONNIE ROMERO в интервью Rafabasa.com подтвердил, что больше не является вокалистом проекта MICHAEL SCHENKER GROUP:

«Вы сказали мне, что мы собираемся поговорить о Michael'е Schenker'е, но дело в том, что в воскресенье я дал свой последний концерт с ним. Всё верно, в воскресенье я отыграл свой последний концерт на фестивале в Германии — Hard Rock Festival, а на следующий день я сказал Michael'ю и его менеджменту, что не собираюсь продолжать участие в группе».

Разумеется, есть вещи, которые не следует рассказывать, которые должны остаться между вами, но я предполагаю, что разногласия между вами и менеджментом Michael'я Schenker'a были определяющими факторами для вашего ухода из группы? Можно ли так сказать?

«Да, отчасти, но всё это совокупность событий. Прошло много времени с тех пор, как я записал свой сольный альбом с оригинальными песнями, это очень особенный альбом для меня, потому что, как я уже говорил, я впервые полностью вовлечён в работу в сочинение материала, в производство. Мы с Andy занимались сведением, продюсированием и всем остальным, это был особенный альбом, и я хотел дать ему немного простора и сделать свою работу, чтобы перестать быть певцом... Понятное дело, что для моей карьеры всё было очень хорошо, я очень благодарен всем, начиная с Ritchie Blackmore'a, Michael'я Schenker'а, и заканчивая многими другими, но я решил, что пришло время посмотреть, могу ли я идти по жизни самостоятельно. Кроме того, существовал определённый дискомфорт, потому что человек считает, что в определённое время отношение к нему должно быть другим, и из-за этого ты расстраиваешься, разочаровываешься, и вот настаёт момент уйти. В остальном всё хорошо, у меня нет никаких обид, у нас очень хорошие отношения, возможно, он тот музыкант, который вдохновил меня больше всего, но пришло время принять решение и перестать быть чужим вокалистом».

RONNIE ROMERO Confirms He Is No Longer MICHAEL SCHENKER's Vocalist -




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2 июн 2023
Atheist666
Голос у него слабоватый. Для сольного творчества ему нужен просто убойный материал.

просмотров: 486

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