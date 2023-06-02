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RONNIE ROMERO: «Я больше не пою в MICHAEL SCHENKER GROUP



RONNIE ROMERO в интервью Rafabasa.com подтвердил, что больше не является вокалистом проекта MICHAEL SCHENKER GROUP:



«Вы сказали мне, что мы собираемся поговорить о Michael'е Schenker'е, но дело в том, что в воскресенье я дал свой последний концерт с ним. Всё верно, в воскресенье я отыграл свой последний концерт на фестивале в Германии — Hard Rock Festival, а на следующий день я сказал Michael'ю и его менеджменту, что не собираюсь продолжать участие в группе».



Разумеется, есть вещи, которые не следует рассказывать, которые должны остаться между вами, но я предполагаю, что разногласия между вами и менеджментом Michael'я Schenker'a были определяющими факторами для вашего ухода из группы? Можно ли так сказать?



«Да, отчасти, но всё это совокупность событий. Прошло много времени с тех пор, как я записал свой сольный альбом с оригинальными песнями, это очень особенный альбом для меня, потому что, как я уже говорил, я впервые полностью вовлечён в работу в сочинение материала, в производство. Мы с Andy занимались сведением, продюсированием и всем остальным, это был особенный альбом, и я хотел дать ему немного простора и сделать свою работу, чтобы перестать быть певцом... Понятное дело, что для моей карьеры всё было очень хорошо, я очень благодарен всем, начиная с Ritchie Blackmore'a, Michael'я Schenker'а, и заканчивая многими другими, но я решил, что пришло время посмотреть, могу ли я идти по жизни самостоятельно. Кроме того, существовал определённый дискомфорт, потому что человек считает, что в определённое время отношение к нему должно быть другим, и из-за этого ты расстраиваешься, разочаровываешься, и вот настаёт момент уйти. В остальном всё хорошо, у меня нет никаких обид, у нас очень хорошие отношения, возможно, он тот музыкант, который вдохновил меня больше всего, но пришло время принять решение и перестать быть чужим вокалистом».







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