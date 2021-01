сегодня



Новое видео MICHAEL SCHENKER GROUP



"In Search Of The Peace Of Mind", новое видео группы MICHAEL SCHENKER GROUP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Immortal", выходящего 29 января на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Drilled To Kill



02. Don't Die On Me Now



03. Knight Of The Dead



04. After The Rain



05. Devil's Daughter



06. Sail The Darkness



07. The Queen Of Thorns And Roses



08. Come On Over



09. Sangria Morte



10. In Search Of The Peace Of Mind

































