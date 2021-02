19 фев 2021



Видео с текстом от CHEVELLE



CHEVELLE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Remember When". Этот трек взят из нового альбома "Niratias" (Nothing Is Real And This Is A Simulation), выход которого запланирован на пятое марта.



Трек-лист:



01. Verruckt



02. So Long, Mother Earth



03. Mars Simula



04. Sleep The Deep



05. Self Destructor



06. Piistol Star (Gravity Heals)



07. Vvurmhole



08. Peach



09. Test Test...Enough



10. Endlessly



11. Remember When



12. Ghost And Razor



13. Lost In Digital Woods

























