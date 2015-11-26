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Новое видео CHEVELLE



"Mars Simula", новое видео группы CHEVELLE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Niratias" (Nothing Is Real And This Is A Simulation), выпущенного пятого марта.







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