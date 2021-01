9 янв 2021



Новая песня CHEVELLE



"Self Destructor", новая песня группы CHEVELLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Niratias" (Nothing Is Real And This Is A Simulation), выход которого запланирован на пятое марта.



















