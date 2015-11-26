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Chevelle

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9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены

19 апр 2012 : 		 Новое видео CHEVELLE

23 янв 2012 : 		 Фронтмен CHEVELLE заявил, что нелегальное скачивание имеет и положительную сторону

24 дек 2011 : 		 Новое видео CHEVELLE

9 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

10 окт 2011 : 		 Название нового альбома CHEVELLE

4 окт 2011 : 		 Новая песня CHEVELLE

27 сен 2011 : 		 Новый CD CHEVELLE выйдет в этом году
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|||| 9 янв 2021

Новая песня CHEVELLE



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"Self Destructor", новая песня группы CHEVELLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Niratias" (Nothing Is Real And This Is A Simulation), выход которого запланирован на пятое марта.

CHEVELLE Drops 'Self Destructor' Single, Unveils First 'Niratias' Album Details








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