10 ноя 2020



CHEVELLE завершили запись



Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler и барабанщик группы, Sam Loeffler, недавно поговорили о том, каков статус работы над новым альбомом:



«О, скоро уже будет новая музыка. Все уже готово, альбом готов, совсем скоро у нас будет дата выхода. На неделе мы будем снимать видео на первый сингл и я очень этому рад. Я очень рад тому, что мы вновь будем работать!»



















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