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Chevelle

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10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены

19 апр 2012 : 		 Новое видео CHEVELLE

23 янв 2012 : 		 Фронтмен CHEVELLE заявил, что нелегальное скачивание имеет и положительную сторону

24 дек 2011 : 		 Новое видео CHEVELLE

9 ноя 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

10 окт 2011 : 		 Название нового альбома CHEVELLE

4 окт 2011 : 		 Новая песня CHEVELLE

27 сен 2011 : 		 Новый CD CHEVELLE выйдет в этом году

2 ноя 2010 : 		 DVD CHEVELLE выйдет в январе
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|||| 10 ноя 2020

CHEVELLE завершили запись



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Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler и барабанщик группы, Sam Loeffler, недавно поговорили о том, каков статус работы над новым альбомом:

«О, скоро уже будет новая музыка. Все уже готово, альбом готов, совсем скоро у нас будет дата выхода. На неделе мы будем снимать видео на первый сингл и я очень этому рад. Я очень рад тому, что мы вновь будем работать!»

CHEVELLE Has Completed New Album; Video For First Single To Be Shot Next Week








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