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Chevelle

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25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены
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Вокалист CHEVELLE готов к дозе



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Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler ответил на вопрос о том, что для него и его коллег по группе станет поводом для возвращения к турам:

«Пока мы ждём и смотрим — ждём, когда вакцинируют молодых. Если кто-то обратится ко мне и скажет: "Давай, жги!", я прыгну в свою машину и рвану. Всё начинает возвращаться к нормальной жизни\э и я рад этому. Я глубоко верю в прогресс, которого мы добились за последние сто лет/двести лет в области вакцинации, направленной на искоренение болезней. Так что я на верю, что все будет как надо. Я хочу вернуться к работе, я хочу веселиться, я хочу вернуться к тому, что мы делаем, и я хочу, чтобы эта возможность была и у остальных.

Музыкальный бизнес был разрушен. А это мой мир. Но я знаю, что в мире пострадала каждая индустрия. Мы должны каким-то образом вытащить себя из этого. Я надеюсь на это. Мы забронировали шоу на вторую половину года, начиная с июля. Это фестивали на открытом воздухе. Посмотрим, пройдут они или нет. Я видел, что в Европе, к сожалению, отменяют некоторые фестивали. И я не знаю, будет ли там хоть что-то, и подобное меня немного беспокоит, но я просто жду и наблюдаю.

Я продолжу работать. Мы продолжим сочинять музыку и готовиться к следующему [альбому], если не поедем в тур. Но я хочу, чтобы всё замкнулось, я хочу, чтобы мы вернулись к тому, что было, ну как и все».

CHEVELLE





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