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Вокалист CHEVELLE готов к дозе



Вокалист CHEVELLE Pete Loeffler ответил на вопрос о том, что для него и его коллег по группе станет поводом для возвращения к турам:



«Пока мы ждём и смотрим — ждём, когда вакцинируют молодых. Если кто-то обратится ко мне и скажет: "Давай, жги!", я прыгну в свою машину и рвану. Всё начинает возвращаться к нормальной жизни\э и я рад этому. Я глубоко верю в прогресс, которого мы добились за последние сто лет/двести лет в области вакцинации, направленной на искоренение болезней. Так что я на верю, что все будет как надо. Я хочу вернуться к работе, я хочу веселиться, я хочу вернуться к тому, что мы делаем, и я хочу, чтобы эта возможность была и у остальных.



Музыкальный бизнес был разрушен. А это мой мир. Но я знаю, что в мире пострадала каждая индустрия. Мы должны каким-то образом вытащить себя из этого. Я надеюсь на это. Мы забронировали шоу на вторую половину года, начиная с июля. Это фестивали на открытом воздухе. Посмотрим, пройдут они или нет. Я видел, что в Европе, к сожалению, отменяют некоторые фестивали. И я не знаю, будет ли там хоть что-то, и подобное меня немного беспокоит, но я просто жду и наблюдаю.



Я продолжу работать. Мы продолжим сочинять музыку и готовиться к следующему [альбому], если не поедем в тур. Но я хочу, чтобы всё замкнулось, я хочу, чтобы мы вернулись к тому, что было, ну как и все».







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