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У CHEVELLE много нового материала



Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в рамках недавней беседы рассказал о планах группы на ближайшее время:



«Сейчас у нас написана целая куча музыки, и мы пытаемся собрать еще одну пластинку к 23-му году. Потому что именно этим мы и занимаемся - выпускаем музыку, сочиняем... Это будет наша первая пластинка за долгое время, выпущенная не на крупном лейбле, что, впрочем, ни так уж и плохо. Epic Records сделали много хороших проектов; мы были с ними долгое время, но теперь у нас закончился контракт. Так что теперь мы будем заниматься чем-то другим. И посмотрим, насколько изменится».







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