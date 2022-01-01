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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 13
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 13
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*Бывший барабанщик SEPULTURA гордится альбомом "Roots" 11
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Chevelle

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14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE
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У CHEVELLE много нового материала



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Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler в рамках недавней беседы рассказал о планах группы на ближайшее время:

«Сейчас у нас написана целая куча музыки, и мы пытаемся собрать еще одну пластинку к 23-му году. Потому что именно этим мы и занимаемся - выпускаем музыку, сочиняем... Это будет наша первая пластинка за долгое время, выпущенная не на крупном лейбле, что, впрочем, ни так уж и плохо. Epic Records сделали много хороших проектов; мы были с ними долгое время, но теперь у нас закончился контракт. Так что теперь мы будем заниматься чем-то другим. И посмотрим, насколько изменится».




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