CHEVELLE объявили имя басиста

В рамках недавнего интервью барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler сообщил, что группа нашла басиста для будущих выступлений:
«Его зовут Kemble Walters, он играет в ÆGES. На самом деле там он гитарист и вокалист, но он также играет на басу в других командах. Мы просто спросили у него, ведь он наш друг, мы знакомы очень давно и вместе провели далеко не один концерт: "Чувак, ты нам нравишься, нам нравятся твои волосы. Как насчёт прийти к нам и сыграть несколько концертов?" И он согласился. Так что мы сделаем это, посмотрим, как пойдёт дальше. Он отличный парень, и я уверен, что он прекрасно со всем справится и будет с нами до тех пор, пока не увлечётся другими проектами. Но это круто, он классный отличный музыкант, прекрасный басист и гитарист. И ещё он умеет петь. Так что мы очень рады, что он согласился».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).