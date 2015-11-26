сегодня



CHEVELLE объявили имя басиста



В рамках недавнего интервью барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler сообщил, что группа нашла басиста для будущих выступлений:



«Его зовут Kemble Walters, он играет в ÆGES. На самом деле там он гитарист и вокалист, но он также играет на басу в других командах. Мы просто спросили у него, ведь он наш друг, мы знакомы очень давно и вместе провели далеко не один концерт: "Чувак, ты нам нравишься, нам нравятся твои волосы. Как насчёт прийти к нам и сыграть несколько концертов?" И он согласился. Так что мы сделаем это, посмотрим, как пойдёт дальше. Он отличный парень, и я уверен, что он прекрасно со всем справится и будет с нами до тех пор, пока не увлечётся другими проектами. Но это круто, он классный отличный музыкант, прекрасный басист и гитарист. И ещё он умеет петь. Так что мы очень рады, что он согласился».













+1 -0



просмотров: 238

