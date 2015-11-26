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Chevelle

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10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены

19 апр 2012 : 		 Новое видео CHEVELLE

23 янв 2012 : 		 Фронтмен CHEVELLE заявил, что нелегальное скачивание имеет и положительную сторону

24 дек 2011 : 		 Новое видео CHEVELLE
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CHEVELLE объявили имя басиста



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В рамках недавнего интервью барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler сообщил, что группа нашла басиста для будущих выступлений:

«Его зовут Kemble Walters, он играет в ÆGES. На самом деле там он гитарист и вокалист, но он также играет на басу в других командах. Мы просто спросили у него, ведь он наш друг, мы знакомы очень давно и вместе провели далеко не один концерт: "Чувак, ты нам нравишься, нам нравятся твои волосы. Как насчёт прийти к нам и сыграть несколько концертов?" И он согласился. Так что мы сделаем это, посмотрим, как пойдёт дальше. Он отличный парень, и я уверен, что он прекрасно со всем справится и будет с нами до тех пор, пока не увлечётся другими проектами. Но это круто, он классный отличный музыкант, прекрасный басист и гитарист. И ещё он умеет петь. Так что мы очень рады, что он согласился».

CHEVELLE Announces New Touring Bassist





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