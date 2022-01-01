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*Новое видео RAMMSTEIN 28
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Chevelle

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30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

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25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

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10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

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24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

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18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

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|||| 30 апр 2022

CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19



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CHEVELLE были вынуждены отменить один концерт и отложить ещё один после того, как барабанщик Sam Loeffler сдал положительный тест на COVID-19.




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